【洪欣離婚】兒子張鎬濂出身Band1英中　讀上海戲劇學院做繼父師弟

▲ 洪欣兒子張鎬濂在本港一所Band 1英中畢業後，升讀上海戲劇學院成為繼父張丹峰的師弟。

52歲洪欣昨日（1日）凌晨在社交平台宣布與年輕10歲的張丹峰離婚，結束14年婚姻，之後張丹峰亦公開承認離婚。張丹峰一直視洪欣與莫少聰所生的兒子張鎬濂（前名：莫鎬廉）視如己出，張鎬濂甚至改名姓張，「父子」感情深厚。張鎬濂在本港一間Band 1英中畢業後，更考入繼父的母校成為其師弟，去年底張丹峰亦有出席繼子的畢業演出。

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洪欣於1997年認識莫少聰，並為他未婚懷孕誕下兒子張鎬濂，可是莫少聰未有跟洪欣結婚，也沒有盡爸爸責任照顧兒子，令洪欣成為單親媽媽，獨力養大兒子。後來洪欣遇上張丹峰，二人於2009年結婚，並誕下一女張晞彤，一家四口共同在內地生活。

張丹峰一直視張鎬濂如親生仔看待，感情要好，張鎬濂也很疼錫同母異父的妹妹。比起莫少聰，張鎬濂覺得繼父才是好爸爸，更索性改姓張。未知是否見得多有影響，不少網民認為張鎬濂遺傳了媽媽的大眼睛和白哲皮膚，跟繼父較似樣，跟生父莫少聰反而不太相似。

▲ 洪欣獨力湊大兒子張鎬濂。（微博圖片）

兒子一番話改變洪欣

張鎬濂自小有表演慾，洪欣曾反對兒子步其後塵入行，她在內地真人騷《請吃飯的姐姐》透露過，早年有公司想邀大仔往韓國當練習生，當時她沒有贊成，因兒子正在港就讀初中，洪欣說：「我很生氣，你都沒畢業，書都沒讀完，你別跟我講這些！我說你現在這個階段，就是要給我好好地讀書，什麼都不要想。」

一兩年後，張鎬濂再有一個受訓機會，洪欣當時找了一個藉口，指他未讀大學，要讀完再說。雖然兒子聽話答應，但卻對洪欣說了一句話，她說：

他跟我說︰『我每一次機會都被你拒絕了，沒關係，我可以做一個你喜歡我做的工作，但是我可以告訴你，我一點都不快樂。因為那個不是我想做的，我是為了你，但如果你開心的話，我可以。』

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這番話令洪欣反思教仔方式，她說：「我生小孩出來的目的，是希望他健康快樂幸福，而不是做一些就是我想要的，或者是我逼他。」最後她支持大仔簽公司去受訓，他即使練舞至腳傷也沒有怨言，令洪欣明白大仔對這行的熱愛。至2016年，張鎬濂開始有演出機會，客串內地電視劇《致青春》飾演繼父張丹峰的童年，其後他又拍攝劇集《他其實沒有那麼愛你》等。

▲ 洪欣與張丹峰合體出席兒子的大學畢業作品演出。（微博圖片）

將軍澳Band 1英中畢業

張鎬濂一邊讀書一邊受訓，中學時期讀Band 1英中基督教宣道會宣基中學，是位於將軍澳一所津貼學校。學校近年銳意打造成「環保學校」，主力發展環境教育，即STEAM教育的其中一個範疇，更曾獲頒「香港綠色學校獎」。

2018年張鎬濂中學畢業時，洪欣與張丹峰由內地返港專程出席畢業典禮，還左右獻吻賀兒子。當時張丹峰留言流露父愛道：「未曾錯過哥哥每一個重要的時刻，中學畢業啦！從幼兒園、小學到中學怎麼感覺一眨眼就過了，時間的去哪了？哈哈，還好我們都沒老！」洪欣亦有留言鼓勵兒子：「接下來還有更重要的，張鎬濂，我們一起努力。」

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以第一名考入上海戲劇學院

之後張鎬濂追逐演藝夢，2019年成功考入上海戲劇學院，在學院公佈的成績中，張鎬濂獲得表演專業第一名的好成績而獲錄取，成為張丹峰、李冰冰、迪麗熱巴、胡歌、佟大為等內地知名藝人的師弟，兩父子更變成了校友。同年他參加男子選秀節目《以團之名》以冠軍組別「新風暴」，向全能藝人的路進發。

去年底洪欣與張丹峰的婚姻已傳亮起紅燈，兩人仍合體出席兒子的大學畢業作品演出，洪欣分享照片並感觸留言表示，「一眨眼，大學就要畢業啦！全家來支持你的畢業大戲。」可見洪欣現已全力支持兒子入行。

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責任編輯︰林綺玲