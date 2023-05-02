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【恐怖意外】16歲男生體育課跑步不慎跌倒 眼睛遭龍門柱刺穿重傷不治

健康 12:43 2023/05/02

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上體育課跑步摔倒　16歲中學生眼球造刺穿慘死

美國華盛頓州一間高中發生恐怖意外，一名16歲男學生在體育課期間跑步摔倒，眼球被龍門門柱刺穿，緊急送院搶救，惟因傷重不治。

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【活得健康啲】照顧腦癱兒29年　港媽揹兒求醫早夜輪班：我不覺得是壓力

綜合外媒報道，死者為16歲中學生Brayden Bahme，就讀於華盛頓州的Cheney High School。事發於當地時間4月25日，校方稱，事發時Brayden正在上體育課，跑步跑到一半時不慎摔倒，之後發現他的眼睛意外被龍門的門柱刺穿。急救人員接報後，幾分鐘內趕到現場，將他送到醫院，惟Brayden傷重，搶救無效死亡。

目前Brayden的家屬正於集資平台GoFundMe發起眾籌，款項將用於他的後事及一家人的緊急需求。他們在網站上說明，

我們懷著沉重的心情向Brayden告別，我們全家都十分感謝你們的支持。

由於Brayden生前熱愛釣魚，因此處理好他的後事之後，剩餘的資金將用於青年釣魚計劃。

Brayden生前為學校足球隊隊員，他的部分隊友於上星期回到學校的球場，與他的母親Heather一同悼念及向他致敬。Brayden的父親Steven Bahme在Facebook分享了一張照片，裡面Brayden的朋友們高舉寫著：「Love4Brayden」橫額；其姑姑Holly則發文哀悼，指「天堂多了個天使」。

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責任編輯：羅嘉欣

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