【重生在即】陳凱詠與環球擘面真正原因曝光　Jace被雪藏不忘積極學舞

▲ 陳凱詠（Jace）與環球擘面的真正原因曝光！

在去年11月，歌手陳凱詠（Jace）被傳遭所屬環球唱片「雪藏」，環球後來發聲明指公司與Jace理念不一致，並只好等待她明年約滿離開。

過往有指Jace被打入冷宮是因為她對接拍連鎖咖啡店廣告有微言、表明不想再參與TVB的節目、公司高層反對她用自家班底做歌，有消息指原來Jace與環球真正擘面的原因，是與錢銀有關！

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Jace：一個二個問我幾時出歌

被公司雪藏大半年的Jace當然是「零新作」，最近的一首個人單曲已數到去年4月推出的《LONG D》。在這段「雪藏期」，Jace就曾到日本、泰國、美國、墨西哥等地旅遊，盡情享受生活。

早前，Jace在IG分享一張自己化身Barbie公仔的海報，並指被歌迷「催歌」：「一個二個問我幾時出歌，我都想但未得住嘛，唯有放住假先囉，乖乖等我。」

Jace在旅行期間也不忘舞蹈，她抽空上跳舞班，又曾在美國街頭翻唱Jessie Reyez《STILL C U》片段，表示很喜歡這首真挈的歌曲。

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Jace與環球擘面原因曝光

據知環球眼見Jace走紅，故決定力捧，並在為Jace接洽工作時加價，又或者會在簽約前再抬高價錢，Jace後來得知事件後也大感憤怒！

Jace自己的取向是在疫情期間將就價錢，情頭「密食當三番」，與環球的取向可謂大相逕庭，所以Jace決定不與環球續約。

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疑轉做獨立歌手

盛傳Jace的約滿日是本年的6月30日，有指Jace眼見林家謙（Terence）、Tyson Yoshi等獨立歌手均可在樂壇大放異彩，故決定在完約後加入獨立歌手行列，掌握對工作的自主權！

Jace過往曾推出《天生二品》、《隔離》、《虛擬人與我》、《I Wish》、《收聲多謝》等大熱歌曲，輕鬆駕馭跳唱、抒情歌曲，展現自己無限的潛力。

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