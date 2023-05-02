【港車北上】陳恒鑌稱本港可參考澳門做法　冀港車北上日後不設限額

▲ 立法會交通事務委員會主席陳恒鑌。（資料圖片）

「港車北上」將於6月1日起接受申請，7月1日正式實施，獲批的香港私家車可經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今早（2日）在電台節目表示，港車北上初時的配額的數目合適，希望本港可以參考澳門做法，首半年每天設2000個名額，條件成熟可逐步增加，最終沒有配額的限制，並可擴大至其他口岸，包括蓮塘及香園圍口岸。

陳恒鑌表示，「港車北上」的申請手續比較繁複，包括車主須預約回內地辦理駕駛證、排期驗車、購買保險等，希望政府盡快交代具體安排。他又指，中國檢驗有限公司（中檢）是唯一提供跨境驗車服務，通關後中檢一下子要處理大量車輛，現時仍大排長龍，「港車北上」實施會令處理量大增，他期望中檢每日驗車量可以增至1000輛，也希望分流處理6年車齡的車輛，簡化程序。陳恒鑌又指，申請「港車北上」的車主須持有禁區紙，惟運輸署各辦事處每日大排長龍，擔心運輸署未足以應付新申請需求，建議應參考回鄉證做法，延長部分即將到期禁區紙的有效期限，加快處理新申請。

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香港汽車會會長李耀培則表示，「港車北上」申請手續繁複，希望日後可以簡化，以及增加配額。他又指，部分較年長的車主或不熟悉使用網上申請「港車北上」，希望運輸署可開放部分辦事處協助的車主辦理。李耀培表示，有持中港牌的車主反映，最快要到7月才有期到中檢驗車，擔心趕不及7月實施的「港車北上」。他希望中檢與香港40間驗車中心溝通，同時與政府，加大處理能力或簡化驗車程序，長遠希望廣東省和香港駕駛執照互認，省卻香港司機到內地辦理駕駛證的程序。

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記者：吳穎嵛