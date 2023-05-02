【法言人】演惡大婆鬧爆文雪兒氣場厲害　黎燕珊單親媽養家難曾欲輕生

▲ 黎燕珊演巴辣大婆！

亞姐冠軍黎燕珊數年前加盟TVB拍劇，飾演了不少悲涼母親和單親媽角色，於昨晚（5月1日）播出的第16集《法言人》，黎燕珊演的彭家大嫂「尹芳瑜」登場，珊姐今次來個突破，演的潑辣大婆氣場強勁，跟二太小蓮（文雪兒飾）的角力戰成為劇集焦點，

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大婆跟情婦角力

昨晚《法言人》劇情講述彭家大嫂跟二兒子阿Paul（潘志文飾）爭奪家族董事局權力而對簿公堂，她更成功游說羅蘭飾演的彭老太，飾演彭大嫂的黎燕珊為官司取得勝算，除了出盡陰招外，更帶同兩個仔「踩場」威嚇文雪兒所演的小蓮。

彭大嫂一到場即對小蓮說：「乜咁橋響呢度遇到你？」優雅的小蓮即說：「呢度要預約，我諗你行錯了。」

彭大嫂沒有理會繼續坐下，全程表現不悅兼藐嘴藐舌，當中更對小蓮說：「當年我攆你走嘅時候，你話你個仔都唔跟我哋姓彭，你家下咁做，係咪想返嚟拎着數啊？」

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網民讚珊姐演得傳神

小蓮雖然淡定應對，惟彭大嫂依然繼續鬧爆，只見黎燕珊凌厲眼神相當有氣勢，與文雪兒形成強烈對比。最後她更瞪大眼鬧爆對方：「你唔好再畀我聽到你嗌Philip，我先係彭家明媒正娶嘅大少奶！」其後更欲掌摑文雪兒，這場「對戰」場口令人看得肉緊。

珊姐的演出獲網民讚賞，當中有人留言說：「黎燕珊做好媽媽得!做8婆又得!」，不過亦有人指劇情太誇張。早前於《廉政狙擊》飾演單親媽媽「群姐」的黎燕珊，無論是「瓦礫尋親」一幕或是探監戲均令人動容，而今次演潑辣角色再成焦點。

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現實中59歲黎燕珊是一名單親媽媽，多年來獨力照顧大女Wynce和細仔Dicky。黎燕珊與前夫劉永在1987年因合作劇集《成吉思汗》而結緣，二人於1992年結婚。

有傳聞黎燕珊遭受劉永家暴，2000年黎燕珊提出離婚申請，並向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸子女，最終二人於2004年離婚，成為單親媽媽的黎燕珊沒有獲得贍養費，一個人撫養子女。

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曾萌輕生念頭

黎燕珊曾透露最艱難時身上只剩下3000元，一家三口要從大屋搬到小屋，在《日日媽媽聲》節目裡她曾分享母兼父職的艱辛，她曾一度有輕生念頭，某次見女兒受傷沒有塗藥，她打了女兒一巴兼鬧道：「為什麼妳不懂得自己？我死了妳怎麼辦？」

怎知女兒捉著她的手說：「媽咪，不好啦，妳這樣會嚇到我和弟弟！」最後令珊姐振作起來，她於節目說：「連一個細路女都懂得安慰我，難道我還要沉淪下去？」

其後一邊做保險業務員，一邊於電視台拍劇和做主持，令黎燕珊捱過低谷，現在大女當了空姐，而兒子於英國修畢犯罪心理學。黎燕珊曾於TOPick專訪直言單親媽媽之路不易行：「今日的我，是由過往歲月一步步走過來，跟子女一起成長、共患難、忍耐及期盼，這條路真的不易行。」



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