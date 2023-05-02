【喧賓奪主】女子透視裝踩場搶盡新娘鋒頭 網民寸爆︰婚禮不是酒吧

參加別人的婚禮，最好揀端莊得體的服飾，也不應太濃妝艷抹，避免搶去新娘子的鋒頭。近日越南有一名女子出席婚禮時，因為穿黑色透視衫內搭黑色比基尼，火辣身材盡顯無遺，令站在旁邊的新娘子也黯然失色。照片曝光後，不少網民炮轟她打扮太性感高調，沒顧慮場合及新娘的感受。

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照片曝光後引來網民熱議，有人鬧爆︰「婚禮不是酒吧，穿著得體是對東道主和自己的尊重」、「穿這樣真得不行...要是我是妳朋友也會不爽」、「露太多不太雅觀欸，腿／肩／胸／背擇一小露就好了」及「換成是我結婚，我直接火力全開飆完封鎖妳」，但亦有人大讚她身材好︰「她身材很好，但應該知道如何穿著得體」及「可憐的新娘」。

▲ 女子穿透視裝參加婚禮搶盡新娘鋒頭，卻遭網民鬧爆。

之後更有網民找到女子的社交媒體帳號，發現她平日穿搭風格本來就很大膽，而且合照裏新娘也笑得很開心，似乎完全不在意女賓客的衣著。

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