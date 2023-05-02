  • 26°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【喧賓奪主】女子透視裝踩場搶盡新娘鋒頭 網民寸爆︰婚禮不是酒吧

親子 17:33 2023/05/02

分享：

分享：

熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

參加別人的婚禮，最好揀端莊得體的服飾，也不應太濃妝艷抹，避免搶去新娘子的鋒頭。近日越南有一名女子出席婚禮時，因為穿黑色透視衫內搭黑色比基尼，火辣身材盡顯無遺，令站在旁邊的新娘子也黯然失色。照片曝光後，不少網民炮轟她打扮太性感高調，沒顧慮場合及新娘的感受。

最新影片推介

童學園
【童學園】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

照片曝光後引來網民熱議，有人鬧爆︰「婚禮不是酒吧，穿著得體是對東道主和自己的尊重」、「穿這樣真得不行...要是我是妳朋友也會不爽」、「露太多不太雅觀欸，腿／肩／胸／背擇一小露就好了」及「換成是我結婚，我直接火力全開飆完封鎖妳」，但亦有人大讚她身材好︰「她身材很好，但應該知道如何穿著得體」及「可憐的新娘」。

女子穿透視裝參加婚禮搶盡新娘鋒頭，卻遭網民鬧爆。

之後更有網民找到女子的社交媒體帳號，發現她平日穿搭風格本來就很大膽，而且合照裏新娘也笑得很開心，似乎完全不在意女賓客的衣著。

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu

相關文章

【恐怖意外】16歲男生體育課跑步不慎跌倒 眼睛遭龍門柱刺穿重傷不治
今日 12:43
【恐怖意外】16歲男生體育課跑步不慎跌倒 眼睛遭龍門柱刺穿重傷不治
【重生在即】陳凱詠與環球擘面真正原因曝光　Jace被雪藏不忘積極學舞
今日 13:59
【重生在即】陳凱詠與環球擘面真正原因曝光　Jace被雪藏不忘積極學舞
【港車北上】陳恒鑌稱本港可參考澳門做法　冀港車北上日後不設限額
今日 13:12
【港車北上】陳恒鑌稱本港可參考澳門做法　冀港車北上日後不設限額

你可能感興趣

【恐怖意外】16歲男生體育課跑步不慎跌倒 眼睛遭龍門柱刺穿重傷不治
今日 12:43
【恐怖意外】16歲男生體育課跑步不慎跌倒 眼睛遭龍門柱刺穿重傷不治
【重生在即】陳凱詠與環球擘面真正原因曝光　Jace被雪藏不忘積極學舞
今日 13:59
【重生在即】陳凱詠與環球擘面真正原因曝光　Jace被雪藏不忘積極學舞
【港車北上】陳恒鑌稱本港可參考澳門做法　冀港車北上日後不設限額
今日 13:12
【港車北上】陳恒鑌稱本港可參考澳門做法　冀港車北上日後不設限額
網絡熱話 社交平台 結婚 時裝服飾 越南

最高瀏覽

【倫常慘案】南昌婦抱5歲兒子墮樓雙雙不治　伏屍5小時始被揭發
17:39 2023/05/01
【倫常慘案】南昌婦抱5歲兒子墮樓雙雙不治　伏屍5小時始被揭發
【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
10:28 2023/05/01
【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果
12:21 2023/05/01
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果