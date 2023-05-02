【不當飲食】中年男日飲2杯果汁突水腫　求醫揭腎功能惡化需馬上洗腎

▲ 每天飲2杯果汁中年男突水腫，求醫揭腎功能惡化需馬上洗腎。

夏天將到，不少人都喜愛飲果汁解暑止渴，但小心隨時對身體帶來禍害。台灣有中年男子因發現身體莫名地水腫，於是求醫，豈料經檢查後，竟揭發他腎功能急速惡化，需馬上進行洗腎治療！而醫生則懷疑惡化原因與男子每天都要飲2杯冰凍西瓜汁的生活習慣有關。

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營養功能醫學專家劉博仁在節目《小宇宙大爆發》分享這案例，指該名中年男子是一間公司的老闆，每天因為忙於工作，一向對自己健康愛理不理。即使10年前，男子已確診患上糖尿病，不單止長期攝取高糖份水果，而且還十分喜愛飲西瓜汁，每天都要飲2杯以上，家裡平時都會儲放大量西瓜。

劉博仁表示，由於男子本身是糖尿病患者，因此太甜的水果反而會造成身體負擔，導致病情惡化腎功能受損。他提醒糖尿病患者必須要較一般人更注意留心糖分攝取，對果糖適可而止。

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責任編輯：羅嘉欣