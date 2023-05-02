【親子好去處】社聯舉辦免費家庭同樂日　設5大主題互動遊戲展覽區

▲ 社聯於5月6及7日舉辦免費家庭同樂日。（社聯提供相片）

不少家長都趁周末假日陪伴子女，帶小朋友周圍去，增進親子關係。香港社會服務聯會（社聯）將於本周六及周日（5月6日及7日）舉行「Happy Family Month快樂家庭月」大型活動，主題為「家長與子女同行」，將設有5大主題區域，透過互動遊戲區和展覽區帶大家體驗。

5個主題互動遊戲區和展覽區，包括互動裝置遊戲、新興運動和心意卡製作等，鼓勵一家大細一齊參與，增強親子關係。父母及子女從中一步步由啟迪、成長、培力、自主及轉化，了解親職與個人成長的關係，由內到外鞏固親家庭文化和建構家庭友好環。5大主題區域包括︰

主題1︰「啟迪」（Inspiration）展區的展品從家長角度出發，由家長與同工聯手構思、製作並在社區派發，希望收到教育資源的家長產生共鳴。

主題2︰「成長」（Development）展區設有躲避盤及布袋球活動，家長與子女體驗新興運動的樂趣，加強家庭成員間的合作和溝通。

主題3︰「培力」（Empowerment）展區透過與運動有關的互動裝置遊戲，讓家長發現與子女一起玩樂的快樂感。家長亦可將兒時玩意介紹給子女，令子女能多了解家長。

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主題4︰「自主」（Autonomy）展區將設置繪畫區域，家長與子女互相製作心意卡贈予對方，用圖畫表達心聲，告訴對方自己的想法與愛。

主題5︰「轉化」（Transformative Learning）展區設有影相亭，培力和轉化學習著重反思自己的人生，尋找為人父母的意義，發掘自己的潛能，提升自信心和個人形象。

「Happy Family Month快樂家庭月」是賽馬會「你」想家長培力計劃（Project IDEAL）中的一項活動，整項計劃目的是透過家長教育鞏固親子關係，由以上5個元素組成，藉此希望家長能經歷這5項元素，反思自己的成長歷程，尋找為人父母的意義，由內在成長經驗轉化為親職實踐，與子女同行成長。

活動詳情

日期及時間︰2023年5月6日（六）下午1至6時（開幕禮中午12時正）及5月7日（日）下午12至6時

地點︰荃灣愉景新城（D．PARK）L1中庭

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責任編輯︰駱秀玲