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【性侵表妹】表哥涉33年前性侵兩年幼表妹受審　控方指涉筆插7歲表妹下體

社會 13:15 2023/05/02

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（資料圖片）

現年47歲的表哥被指於33年前暑假，性侵兩名當時10歲及7歲的表妹，今（2日）於高等法院否認強姦及非禮等共3罪。控方指案發時10歲表妹於被告要求下做倒立動作，被告掀起褲子令其下體露出。被告另涉強姦另1名7歲表妹，並曾用筆插入其下體。事件於2018年始曝光，被告被捕後警誡下稱「我無做過，我無強姦佢」。

被告現年47歲，今於高等法院否認非禮、強姦及襲擊致他人身體傷害罪，控罪指他於1990年8月某日，於大埔一單位非禮年齡在16歲以下女童Y、強姦X及襲擊X致其身體嚴重受傷。

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控方開案詞指，兩名事主Y及X為姊妹，案發時分別10歲及7歲，被告當時14歲，為兩事主二表哥。案發時為暑假，事主到案發地點，即姑姐家中留宿兩周，大表哥、被告及表姐同住該單位。

控方指案發時單位內只有被告及事主共3人，被告要求Y做出倒立動作後，用手掀開Y之內外褲，令其下體露出。

及至另1天黃昏時分，被告帶X到房間後鎖門，要求X躺在床上及合上眼，X感到被脫去褲子及下體被觸摸，X打開眼時看到被告壓或跪在其大腿上，被告著X「唔好睇，唔好望」，X指被告似在研究其下體，並脫去自己褲子。

控方指X感到痛楚及叫「停止」，但遭被告掩口，X表示已忘記被侵犯多久，惟被告因突然有人敲門而停止。控方續指，被告走近房門後折返，並用筆插入X之下體及作出鑽動之動作，X掙扎，惟被控制及掩口。X其後聽到被告稱「死喇，黑哂」，並停止鑽動筆的動作，亦沒有繼續作出侵犯或騷擾之行為。

控方指同日稍後時間，表姐替X和Y洗澡時，發現X下體呈黑色或深色，Y亦留意到X之下體有些瘀傷。控方指直至2018年事主才作出投訴，被告於同年10月被捕，警誡下稱「我無做過，我無強姦佢」。

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記者：林育慧

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