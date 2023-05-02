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【網紅被捕】前護士KOL元朗超市偷竊被捕　IG擁大量性感照曾捲裸照風波

娛樂 14:09 2023/05/02

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

29歲莊姓女士涉嫌偷竊被捕。

警方昨日接報，指元朗教育路1號千色匯UNY超市，一名29歲莊姓女子涉偷取兩盒分別28元及48元的鮮奶，以及一盒25元的雞飯，總值101元港幣。

警方指該女士未有付款、將貨品放入手袋，並企圖離開超市範圍，最後被保安截停搜出以上貨品後報警，涉嫌店鋪盜竊被捕。

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【TOPick柴犬追星】何依婷佛系性格曾被誤會不上進　入行目光擴闊不再井底之蛙

據知，該名莊姓女子曾有案底，是一名KOL，其社交平台經常分享大量性感照片，驕人身段再加大方派福利的性格，成功突圍吸引不少宅男粉絲，而其IG現有9.6萬粉絲，可算頗具人氣。

她還開設Onlyfans帳號分享免費及收費性感照，近年更經營YouTube頻道，又不時與其他YouTuber合作，早前拍「挑戰大胃王」影片甚有迴響，60分鐘內食2kg牛肉火鍋、食100粒章魚燒等。

    點擊圖片放大
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裸照風波

此外，在今年初網上流傳涉嫌盜竊被捕KOL的露點裸照，由此引起網民討論。她在出席公開活動時哽咽承認自己是相中人，可是相片是幾年打指，並解釋當時剛接觸攝影，甚麼也不懂，而拍攝時她用手遮住胸前重要部位：「攝影師就用不同藉口，要我將對手拿開，又話我動作好生硬不靚，又話會利用光影將胸前兩點遮住。」結果她放下戒心讓對方拍。

她指，可是後來收回相一看，照片卻拍到露點，而她以為攝影師沒有把相片留底，豈料照片在幾年後卻流出，感覺如被出賣。

她表示有質問該攝影師，可是對方解釋因為電腦被入侵，而她亦有報警求助。此外，她事後知道該攝影師也有找其他模特兒拍照：「他依然用同一套路，氹女除衫影相。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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