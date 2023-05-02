【戰勝逆境】父歿母病被逼輟學4年 17歲女生「跳級」復學考全級第三

▲ 娜雅莎復學後成績標青，靠舊書補習考到全級第三。

只要努力就會有成果，馬來西亞北海一對姊妹，因為父親離世經濟陷困境被逼輟學4年，兩姊妹去年重返校園後十分努力讀書，她們利用媽媽的手機與鄰居的舊書本惡補及複習，其中姐姐更成功考到全班第一名及全級第三名的優秀成績。

綜合馬來西亞傳媒報道，現年17歲的娜雅莎及15歲達妮雅，去年8月被安排到北海稅關村中學就讀，分別是讀中五及中三，她們4年前因父親離世及家庭經濟出現狀況，被迫輟學長達4年，當時娜雅莎在日落鬥哇益僑華小就讀六年級，而達妮雅則是四年級。

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峇眼惹瑪州議員孫意志近日在服務中心召開記者會時指出，有人看到兩姐妹的苦況後，去年透過他服務中心尋求援助，他說兩姊妹的母親因糖尿病被截肢後沒有固定工作，僅靠裁縫與賣衣賺取微薄收入維持家計，但媽媽深知教育的重要性，她希望兩個女兒可以重返校園上課，而且今年還要備考大馬教育文憑(SPM)。

不能補回未上的課程

孫議員聽到兩姊妹的媽媽表示「再窮也不能窮教育」後，決定協助她們，並向教育局申請讓兩姊妹重新入學，最終兩人被安排到稅關村中學上課。他表示︰

但兩姐妹無法補回前4年的課業內容，如娜雅莎不能修讀中一至中四的課程，要直接上中四的最後學期課程，因此對她們來說個大挑戰。

尤幸兩姊妹都努力學習，姐姐娜雅莎去年8月入學不久後就要考試，當時她報讀了8科，都考獲1A、3B及 1C的不錯成績，在全班26人中考到第二名，全級144人就排名35，令他很欣慰，更贈送了1,000令吉(約港幣1,763元)的獎勵金給娜雅莎，資助她讀補習班，準備今年考SPM。他表示︰

娜雅莎不氣餒，她在年終考試取得突飛猛進成績，考獲6A成績，是全班第一名而且是全級第3名！

成績優異的娜雅莎希望未來從商，現在的目標是考6個A，將來可以做生意。說到如何惡補追回這4年的學業，能夠說得一口流利的華語，娜雅莎說︰

除了依靠母親一架手機來學習課程，好心的鄰居們也提供她一些舊書本，全靠自己努力複習才有今天的成績。

娜雅莎說，每天都會在家自行複習2小時，每晚準時11時睡覺，早上5時就起床上課，確保自己睡眠足︰

若有遇到不明白的課業，我會在學校向老師及同學詢問，在家抽時間複習。

問她如何補回中一至中四的課程，她坦言是看回一些舊課本學習，慢慢補救回來。她在學校也積極參與課外活動，如製服團體少年警衛隊(KRS)及乒乓學會。

數學不及格需要補習

雖然娜雅莎在學校考試考獲6A佳績，可是數學卻不及格，還有伊斯蘭教育也剛好及格過關，對此孫意志說會給她補習班加強數學科目, 以在今年的SPM整體上能夠有所突破，取得亮眼的進步。他說︰「還記得當她們拿到教育局批准學校錄取通知信那一刻，非常開心，尤其是她們的55歲母親羅斯理查，因此為了讓兩姐妹可以繼續展開學業，我提供她們電腦、資助她們日常用品、參考書，以及一些現金。」

妹妹達妮雅雖沒有出席記者會，但孫意志指妹妹的學校成績也不錯，對於兩姐妹在這8個月能夠學有所成，他鼓勵其他面臨失學問題的孩子及有關家長可以前來向他尋求援助，「沒人應該被邊緣化，年輕人都應該受到良好的教育，這樣社會才能一直不斷進步。」

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