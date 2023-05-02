【關於我和鬼變成家人的那件事】票房累積600萬奪冠　許光漢林柏宏王淨來港答謝觀眾

▲ 《關於我和鬼變成家人的那件事》

由《緝魂》金馬提名導演程偉豪執導的《關於我和鬼變成家人的那件事》，在台灣成為今年票房最快破億台片，更攀上台影史上最高票房第7位。

今次電影中3位人氣及實力兼備的新生代偶像包括有《想見你》金鐘獎最佳男主角提名許光漢、《六弄咖啡館》金馬獎最佳男配角林柏宏、《瀑布》金馬獎最佳女主角提名王淨，三人為觀眾帶來一次驚喜突破的演出。

【關於我與鬼成為家人的那件事】曾兩度入圍金馬影后 王淨出道6年多次票房破億【多圖】

▲ 許光漢

電影叫好叫座

電影不但於台灣獲得好成績，《關於我和鬼變成家人的那件事》於上周四（4月27日）在香港公映叫好叫座，成開畫新片票房冠軍，截至目前為止票房共錄得達600萬元，台灣一眾台前幕後得知好成績皆感到興奮，更宣布3位演員將來港與影迷見面，答謝支持！



《關於我和鬼變成家人的那件事》甫於香港開畫便成票房冠軍，很多觀眾都大讚電影搞笑得來又被當中的「情」感動得哭出來。

主角之一王淨希望大家都能帶自己愛的人進戲院感受電影那份「愛」：「這是一部充滿了很多議題的電影，不同族群的人一定都可以在裡頭找到自己的感動。愛不需要歸類或名稱，希望大家都能帶著自己親愛的對象進戲院。」

▲ 王淨

主角來港答謝觀眾

許光漢也認同，並表示這是一套包含非常多元素的電影：「《關》結合了很多元素，裡面有一些是你生活周遭可能發生的事情，也有一些驚悚嚇人的內容，但又有喜劇的成分綜合一下而不會讓你這麼害怕，動作場面像飛車追逐、槍戰… 當然也有一些意想不到的親情，意想不到的愛，很多的意想不到，希望觀眾們進戲院觀看後也會有很多意想不到的收穫！」



在片中演「死掉的Gay」大獲好評的林柏宏，更表示期待跟大家見面：「這是一部非常瘋狂荒謬可愛，絕對讓你哈哈大笑的動作喜劇。」

▲ 林柏宏

林柏宏續指：「但是在這個很瘋狂的故事的背後，也有很多很深刻的情感 — 包含了親情友情愛情… 這個電影就告訴我們，其實很多的愛，我們不需要為他下註解下定義，愛就是愛，所以希望大家可以來電影院感受。這個電影想要傳達這份很溫暖很正面的力量，期待在電影院和香港的朋友見面。」

許光漢、林柏宏和王淨將於本周末5月6至7日親到香港與觀眾見面，答謝大家對電影的支持，至於演員見面場次已於洲立影片、只令發行及泛亞影業於社交媒體專頁分別公布詳情。

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