【薯仔發芽】10公斤薯仔放儲物室　3個月後長出「神秘生物」【附薯仔保存方法】

▲ 10公斤薯仔放儲物室，3個月後長出「神秘生物」。

不少人知道發芽薯仔有毒不宜食用，日本一名網民最近分享，自己早前將10公斤薯仔存放在儲物室內，經過3個月後，發現薯仔竟長出神秘紅色枝條，令妻子當場大嚇一跳。

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據日本傳媒報道，當地一名網民於Twitter上分享，早前捐贈故鄉稅後，獲贈送10公斤薯仔，他將該批薯仔放在儲物室內，但後來因工作繁忙遺忘此事。

直到3個月後，某天他突然聽到儲物室傳來妻子的尖叫聲，原來該箱薯仔已經完全發芽，且生長力驚人，長出大量紅色枝條，並往紙箱外伸展，猶如神秘生物。

▲ （Twitter圖片）

不過樓主表示，薯仔發芽後，當中的神經毒素「龍葵鹼」（Solanine）會增加40至70倍，無法食用，因此對用心種植薯仔的農民感到抱歉，認為辜負了他們的心意。

網友覺得這奇景就像是神話中出現的生物，但之後他瞬間想到種植土豆的農民並感到抱歉，因為發芽後馬鈴薯中的神經毒素龍葵鹼（Solanine）會增加40至70倍，超出人體負荷量無法食用，讓他覺得辜負了農民的心意。

帖文一出，隨機引起網民熱議，並紛紛留言「以為是珊瑚礁」、「長到跟膝蓋一樣高了」、「如果你繼續種下去，將會有吃不完的馬鈴薯」，亦有網民提議「你可以將馬鈴薯切開，並將切面朝下種植」。

薯仔發芽有毒不宜進食

據食安中心資料，如發現薯仔表皮變綠、發芽、塊莖受損，或進食時發現味道變苦、口腔有灼熱感，就代表薯仔已產生天然毒素「配糖生物鹼」（Solanine，即龍葵鹼），不可再吃。

攝入過量的配糖生物鹼對人體有害，急性症狀一般於食用後30分鐘至12小時內出現，包括噁心、嘔吐、胃痙攣、腹痛和腹瀉；嚴重者更會出現多項神經系統病徵，包括嗜睡、煩躁、顫抖、神志不清、乏力和視力模糊。

薯仔簡易保鮮方法

Viu節目《Viu Food》曾教大家用簡單的工具保存蔬菜，一招就可避免薯仔發芽。

工具：紙箱、食用梳打粉、報紙

作用：防潮、避免發芽

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責任編輯：羅嘉欣