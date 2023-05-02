【校長專欄】父母嘲諷說話子女記入心　梁麗美校長︰謹記用正向語言教導孩子

▲ 梁麗美校長︰「謹記用正向語言教導孩子。」

隨著防疫措施的解除，市面的氣氛也熱鬧起來。幾天的復活節假、五一勞動節長周末假期，及收到政府派發的消費券，更刺激了大家的外遊及購物意慾。市民經過了長時間的壓抑及外遊限制，便加倍去做之前不能做的事，以作補償。

我們都不時會看到或聽到「報復式」這三個字︰報復式消費啦，報復式旅遊啦，報復式吃喝玩樂啦等等。作為家長的，就需要留意小朋友如何解讀這些社會的慣用語。我曾經聽見一位七、八歲的小孩子問媽媽︰「老師叫我們不要存有報復心，要寬恕別人，但為什麼買東西都要『報復』呢？」這件事令我想到無論家長或老師都要謹記用正向語言教導孩子的重要。

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記得有一次，一位六年級的學生給我寫信，說他很不開心，因為他執拾書包和物品往往很慢，媽媽經常催促他，雖然沒有責罵他，但常說「蝸牛也比你快」等諷刺說話，使他很難受；有一次，更說他阻著地球轉！我與他傾談，嘗試開解及教導他，內容大致是這樣的：「同學，媽媽的中文真厲害呀！她真懂得用比喻法和誇張法，哈哈！蝸牛怎會走得比你快？你又有何能力阻著地球轉呢？媽媽不想罵你，所以用了這些比喻想你執拾東西的時候可以快一點。當然，你也要嘗試改善一下呀。」

孩子當下釋懷了。接著，我問他為什麼做功課做其他事都不會慢，只是在收執東西方面遲遲未能完成。原來他是怕遺漏！我提點了他一些技巧，也鼓勵他告訴媽媽自己的擔心，共同想出解決方法。

近年社會積極提倡正向教育，我們身為家長和老師，更首先要身體力行，思想正面，更留意自己說話的習慣，善用正面的言語，協助孩子改善缺點，解決困難。

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