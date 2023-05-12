報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】Babo Botanicals護膚級礦物防曬乳液系列 SPF50(價值$465)(33份)(一份3支)

試用專員:Jackie Chu

今次天然有機品牌Babo Botanicals提供一式三款對抗人體皮膚大敵 ~ 紫外線的防曬產品認真不錯！關於防曬產品 本身一向頗抗拒用後那種滑潺潺及好像堵塞毛孔的質感 (尤其需要塗沫在身體及面部) 幸好這品牌就沒有出現這類情況。

護膚級礦物防曬乳液 SPF50 (無香料)

－如絲幼滑的sheer乳液兼備日霜或化妝前打底霜很得人歡心 用後不用擔心皮膚繃緊是這產品給用家第一良好印象！

礦物超級防曬棒SPF50

— 坊間同類產品也不少 繁忙都市人必備是因為它太簡單使用 這產品用後感覺是即時滲透肌底 帶著它方便地作補充防曬之用 防水防汗 尤如神助！

透明礦物防曬乳SPF50 (無香料)

— 初夏已靜悄悄地來臨 攜帶它至猛烈陽光下的戶外沙灘𣈱泳是不二之選 它容量適中 感覺滋潤 在陽光底下直接𣈱泳及打球 皮膚沒有給太陽丁點兒灼傷或過份曬黑 阻隔紫外線的功效恰如其份！

感謝TOPick! 亦對天然礦物的製成好品多加留意及作優先考慮之列！

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試用專員:YU SHAU NOG, KAREN

此產品天然溫和，採用有機認證成分、非基因改造及可持續發展植萃成分,有效舒緩我皮膚敏感及幫我抗UV傷害及抗氧化, 而且它無添加香料及色素，唔會刺激皮膚，讓我能安心使用。加上它清爽不黏笠，我以後日日搽防曬都有動力了。

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試用專員:YU Pauline

使用此產品後我皮膚唔會感到刺痛及繃緊不適。它係最天然素材為敏弱肌膚防曬，能幫我修復因日曬及室內藍光造成的氧化，是功效全面的護膚防曬乳液。它仲可以作日霜及妝前底霜使用，讓我的妝容更貼服。

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試用專員:Cheung Man Kuen

我用了Babo Botanicals的防曬50+產品系列的產品。 質地非常清爽不油膩，而且它具有保濕、抗氧化和鎮靜肌膚的功效， 對經常出差大陸的我很合適，不會太焗用完起暗粒或生暗瘡。此外，Babo Botanicals的防曬產品不含有害的化學物質和人造香料，是非常安全和對肌膚友好的產品。

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試用專員:Lai Fung

Babo Botanicals 護膚级礦物防晒乳液SPE50用後感覺都容易推開 搽落感覺幾均勻 冇黐立立嘅感覺 防曬度都幾好 我出街 只係搽咗一次 都能夠保濕 感覺良好 好用👍

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試用專員:Lee Pui Wah

(A)Babo Botanicals礦物超級防曬棒,SPF50,（17克）無香料，非常方便，碌下碌下，可塗埋咀，保護好全面，質地滋潤，感覺塗完塊面有小小亮光，好貼面順滑好容易推開，這產品是防水防汗，我游水差唔多1小時，上水後再補多次防曬，效果不錯，因為我是超級敏感肌，我沒有痕和紅的感覺。

（B)Babo Botanicals透明礦物防曬乳SPF50,（89毫升）無香料，也是防水防汗，白色乳液好cream，好大支，好容易推開，感覺好水潤保濕，我連手腳背脊都塗埋防曬，曬完都沒有黑到，質地幾清爽。

（C)Babo Botanicals護膚級礦物防曬乳液SPF50,無香料，水狀透明，要搖勻使用，感覺有一層薄薄的保護膜，唔油膩。

整體來講，3支我都無敏感，以往我試過有一些防曬用品，當出汗時和防曬品溶埋一齊的時候，感覺會好痕又紅，以上產品沒有這情況，也沒有油脂粒，可以防曬之同時也可以護膚，呢個比我之前所用的感覺不一樣，3款之中，我比較喜歡（B)產品，可能我以往用的防曬產品也是Cream狀的，感覺比較厚實，只是我個人感覺，但這品牌產品絕對好值得推薦身邊的朋友們。🙏🙏

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試用專員:Lau Ngan Ting

今次可以試用Babo Botanicals防曬系列真係好開心，由美國生產，連孕婦都可以使用，真係大可放心。三款防曬我最喜歡係Daily sheer fluid sunscreen，質地輕盈，不油膩，可以上妝前搽上，感覺乾爽唔笠痴痴，而且係淺黃色乳液，如果出街唔化妝都唔會怕搽到白色一大疊。其他2款，礦物防曬乳及防曬棒可以用在手腳上，及於戶外活動時使用。

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試用專員:Ng Ting Hin

試用三款Babo Botanicals防曬，好開心可以用到有機成份防曬乳液，可以紓敏降紅，唔會因為怕搽防曬而敏感又唔敢去曬太陽，舒緩到乾燥敏感肌仲同時滋潤肌膚。我都好喜歡細細支設計，帶出街方便，可以隨時補防曬。另外，好欣賞Babo Botanicals防曬可以幫助我們阻擋紫外線之餘，仲可以係海洋友善產品，唔會有侵害珊瑚及海洋生態嘅成分。絕對推薦俾大家。

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試用專員:LIU JIALI

今次試用Babo Botanicals 防曬乳液，Daily sheer fluid sunscreen我用作妝前底霜，上妝後唔會有‘擦紙膠’碎，質地輕盈易推。每款都有SPF50, 可以抵擋UVA同UVB,就連藍光都可以阻擋。宜家對住電腦同手機螢幕時間長，其實都會不知不覺引致色素沉澱，會加速皮膚衰老，我都係第一次知道有防藍光嘅防曬，好欣賞Babo Botanicals唔單止戶外紫外線幫我們阻擋，連藍光都考慮到，好貼心。真心推介Babo Botanicals防曬俾大家。

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試用專員:Li Yu Ying:

用了Babo Botanicals 的防曬產品後, 感覺皮膚不會因為曬了太陽之後有泛紅, 因為我是敏感肌, 我會用防敏感及天然的防曬產品, Babo Botanicals是物理防曬產品, 無致敏物, 十分適合有敏感肌膚的人, 產品具抗氧化功效, 幫助對抗藍光老化, 長期在室外也可以對抗到陽光, 做到防水和防汗, 但產品的質地不太輕盈, 擦在皮膚上, 需要較多時間等待皮膚吸收, 產品不易貼服。

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試用專員:Lau ngan ling:

日常防曬對女性來講十分重要, 防曬可以防止皮膚老化, 所以一定要選擇一些成分天然的防曬產品, 今次用了Babo Botanicals 的防曬產品, 感覺不錯, Babo 防曬產品配方溫和,天然又可以防曬, 很適合敏感肌膚; Sheer Mineral Sunscreen SPF 50, 質感較厚, 不容易推開, 個人覺得較油膩, 如果擦在臉上, 不容易上妝, 所以要轉用Daily Sheer Fluid 50 在臉上, 產品質地輕盈, 擦在臉上, 皮膚不會有負擔, 同時滋潤肌膚又可以防曬。

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試用專員:Choy Suet Kuen

感謝可以讓我試用到Babo Botanicals的一系列防曬產品，欣賞它成份天然，採用有機、天然、可持續發展的安全成份，又不含防腐劑、 塑化劑、甲醛、 人造香料，無論一家大小，BB孕婦都用得。

Babo Botanicals的防曬產品採用非納米礦物防曬，能夠減少化學成份進入血管的機會，不會及對肌膚造成負擔。我特別喜歡在平日化妝前先Babo Botanicals 的防曬日霜作妝前底霜使用，上妝後不會出現「擦字膠」碎，更有紓敏降紅功效，極度適合我這些容易敏感皮膚的人使用，防曬之餘，又可達至護膚美肌的功效。

至於我家的小朋友就喜歡用Babo Botanicals 礦物超級防曬棒，除了有防曬功能外，防曬棒的外形好似支唇膏咁，拎上手塗在臉上，唔使整污糟手指；隨時拿出來補塗又得，非常方便。岩岩過去的復活節假期，一直就靠著Babo Botanicals防曬棒幫兩個囡囡同陽光玩遊戲。

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試用專員:Chan Shui Wah

我試用了Babo Botanicals防曬乳液, 我覺得幾好! SPF 50 好岩我, 因為我平時中意行山, 佢防水又防汗, 查上去既感覺好, 唔會立和油, 透明的, 而且我既敏感皮膚用左都冇事, 又冇香料, 可以全家一齊用, 用完我應該會再買的! 多謝試用^^

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試用專員:Au Choi Ying

再次感謝 TOPick 挑選我成為好物試用專員，是次試用產品為 Babo Botanicals 護膚級礦物防曬系列，而我收到的三款產品分別是 : 礦物超級防曬棒、透明礦物防曬乳及護膚級礦物防曬乳液。防曬系列均是SPF 50、無香料及大約有 20% 的物理性防曬成份氧化鋅 (Zinc Oxide)。物理性防曬停留皮膚表面並形成保護層而反射太陽光紫外線。質地輕盈水潤、順滑易推，又不泛白。總括而言，我對 Babo Botanicals 護膚級礦物防曬系列十分滿意，肌膚零負擔及免受太陽光侵害。最後記得防曬產品仍然要卸妝徹底清除防曬，進行戶外活動及陽光暴曬時謹記要補塗防曬。

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試用專員:WONG HOI YEN

呢支Babo Botanicals護膚級礦物防曬乳液 SPF50是夏天戶外工作嘅不二之選。

因為我經常戶外工作，日日都要渣防曬，市面上防曬產品好多，只有呢支才是護膚級防曬產品，所以我好放心用，不用擔心有致癌物質，好乾爽不易出油，推薦大家購買。

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試用專員:CHAU YUET

用左幾個星期，覺得呢支防曬乳液唔錯，大支嘅擺係屋企出街前用，細支就可以帶出街，隨時隨地都可以補渣，好方便。加上Babo Botanicals護膚級礦物防曬乳液，不傷皮膚，安全可靠，用完好舒服，皮膚唔會感覺好焗，好清爽，怕出油嘅姐妹可以用，推薦。

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試用專員:hui kwok kit

我前幾天試用了Babo Botanicals防曬乳液, 我覺得唔錯, 防到曬, 又用得舒服, SPF 50 岩岩好, 我去左離島, 有出太陽, 返到家都冇黑到, 就算有出汗, 都冇唔舒服, 仲係好爽, 因為它防水, 唔似我以前用開果D好油, 最主要係我皮膚用完冇敏感, 特別係面, 如果有少少香料成份的我都會痕, 起粒, 呢隻好好 ! 全家人都岩用!

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試用專員:LAW SHAN

仔仔有皮膚敏感，唔係隻隻防曬產品都可以用。仔仔使用此產品後，皮膚無過敏泛紅，此產品係天然有機、護膚級礦物防曬乳液，而且無添加合成香料及色素，俾仔仔使用我好安心，它滋潤又唔笠，能舒緩皮膚的不適。一瓶適合全家使用的防曬乳液。

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試用專員:Wong ManYee

護膚級礦物防曬乳液用後感：

用了一個猛烈太陽一星期了，真的沒有變黑, 而產品帶點調色效果，塗到面上，有自然亮白, 質地呈霜狀較濃稠，推開後清爽不帶黏笠感，上臉能提亮及均勻膚色。



透明礦物防曬乳用後感：

質感輕盈滋潤，用後不泛油光，適合日常使用。值得一讚的是產品不含香料及油份，上臉沒有刺鼻的香料味，而且不會阻塞毛孔，我有敏感肌都可以安心使用。



礦物超級防曬棒用後感：

用作妝前打底，讓後續底妝更持久貼服，減少膚色不均及光衰老徵狀等問題，妝容不易脫落，無須經常塗補, 好。

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試用專員:chiu wai kei

這個baba botanicals防曬乳3支，弟一支防曬乳防曬度夠高我用來搽手腳，弟2支清爽及滋潤不立，搽上面滋潤又白滑，容易推，這支我番工前搽上，弟3支細細支我帶出街用，3支也好清爽搽上臉好容易推，下午在補一轉，更一整天皮膚清爽白滑，好用，直得推薦

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試用專員:kwok ho kong

Babo Botanicals護膚級礦物防曬乳液 SPF50

這個防哂乳液防哂度夠高，滋潤又不立，容易推，每天早上搽一次，之後下午在補搽一次更可以，清爽又滋潤，夠高防哂度SPF50，我是戶外工作，所以防哂度高我首選，我最喜歡乳液壯易推及不黏立防哂乳，呢3支好好用

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試用專員:Or ka Wai

有幸試用Babo Botanicals護膚級礦物防曬乳液 SPF50 高度防曬產品真的非常開心，Babo Botanicals護膚級礦物防曬乳液 SPF50 高度防曬防水防汗、清新清爽、不刺激皮膚、照顧每吋肌膚。能幫助肌膚抵抗有害紫外線保護嬌嫩肌膚，及保持全日水潤、保護肌膚老化及防禦自由基傷害，特別適合敏感性肌膚、嬰幼兒至全家都可安心使用，每次使用後肌膚即時會變得水潤有光澤，而且保濕得來不油膩同時又有高效防曬效果。

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試用專員:Shek Chun Lan

Babo Botanicals護膚級礦物防曬乳液 SPF50 高度防曬產品以植物為基礎的健康及美容產品，配方溫和、天然和採用有機認証成分、非基因改造及可持續發展植萃成分，有效舒緩及抗氧化，無添加合成香料及色素，嬰幼兒至全家都可安心使用。使用Babo Botanicals護膚級礦物防曬乳液 SPF50 高度防曬產品一段時間後給我的試用感確實能夠全面阻隔紫外線，為肌膚築起防曬屏障保護肌膚，質地清爽輕透、水感度高，推開後瞬間被肌膚吸收，絕不油膩，而且能防水防汗和不泛白不黏笠，可以作隔離霜使用，打造透薄水潤肌膚！還有敏感肌膚都可以使用，絕對能為肌膚帶來全天候周密肌膚保護，讓我不怕肌膚會被紫外線傷害啦。

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試用專員:Chan Chung Keung

你好！好開心第一次參與TOPick好物試用，我皮膚好容易敏感痕癢和起粒粒，但又想塗防曬去保護皮膚，今次試用babo Botanicals 護膚級礦物防曬感覺良好，沒有粘立立的感覺，babo Botanicals有三個不同質地的選擇，Daily Sheer Fluid較light，搽面最爽身，Sheer Mineral Sunscreen厚D搽手腳最適合，仲有支Super Shield Sport Stick，游水、運動或者似我咁大汗的人都有加倍保護，唔錯，應該會繼續使用，值得推薦。

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試用專員:周結英

Babo Botanicals 護膚級礦物防曬乳液的質地輕盈，十分容易推勻，不會留下白屑。防曬乳液裡的天然成分，能滋潤肌膚，使肌膚更加柔軟、光滑，即使敏感肌也適用。我個人尤其喜歡它的Super Shield Sport Stick，一塗上去感覺很油，但推開後油感即消失，爽得來又很潤澤，而且小小一支，方便出門攜帶。

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試用專員:Wong s

用過Babo Botanicals 護膚級礦物防曬乳液，覺得質地輕盈透薄易推開，而且它防曬度高，經常用它為妝前打底，十分方便；亦因為它防水防汗，近來戶外活動都用上它，覺得去完玩水一天後，亦沒有曬傷，非常推薦！而我最喜歡的是防曬棒，有時行山拿著很多裝備，要補塗防曬都很不方便，而防曬棒的好處是打開蓋子單手就可塗上，非常方便戶外使用！另外，我是較易敏感的肌膚，用過Babo Botanicals的防曬亦沒有出現泛紅生暗粒的情況，令我十分放心使用。

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試用專員:Kwok wa ling

無論晴天陰天雨天，防曬也是必備使用。 Babo Botanicals 護膚級礦物防曬乳液 SPF50 物理性防曬，Zine oxide 主要防曬成分高達20%，有效折射紫外光而且成份不易被人體吸收。品牌採用純天然成份及無動物測試，孕婦及嬰兒也能安心使用。

使用後，感覺有別於市面上一般防曬產品，它的防曬成分zine oxide 粒子可謂非常幼細，同時有頗佳的保濕力和輕薄清爽，有助提亮膚色；用指尖輕輕印上全臉，待2分鐘後，全天自然不死白，感覺少了粉刺，對於我現時的紅癢濕疹，轉了這一隻極天然成份的防曬後明顯減少刺激感覺，此產品能帶給我耳目一新的感覺，謝謝。

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試用專員:Ko Wing Tsz

「媽咪，我出街街之前要搽Babo防曬乳液，佢唔單止容易推開、而且清爽得嚟又唔會黐笠笠，唔駛驚搽到一達達。最重要佢係物理性防曬，唔會滲入肌底血管同堵塞毛孔，加上佢嘅低敏配方，全方位保護我幼嫩嘅敏感肌膚。大大支夠我哋全家一齊搽，搽完快啲出去公園玩啦！」

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試用專員:Chan Cho Hin

Babo Botanicals護膚級礦物防曬乳液SPF50絕對是夏天必備的防曬產品。這款防曬乳液使用天然礦物成分，不含化學防曬劑，適合敏感肌膚使用。它能有效阻擋紫外線對皮膚的傷害，同時保持皮膚水分，減少肌膚受曬後的乾燥和刺激。我喜歡其無殘留配方，不會在皮膚上殘留油膩感，更容易被皮膚吸收，不會堵塞毛孔。此外，它的SPF50防曬效果非常好，令我可以放心外出活動，不用擔心曬傷。總之，我對Babo Botanicals護膚級礦物防曬乳液SPF50的使用體驗非常好，強烈推薦給其他人使用。

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試用專員:Li Hang Ling

Babo Botanicals 礦物防曬乳液系列有別於一般防曬產品，它更有護膚功效，一直很期望使用這產品。我皮膚屬敏感肌，Babo Botanicals 使用天然礦物，屬低敏配方，不擔心會致皮膚過敏。有機礦物防曬乳霜、礦物超級防曬棒及透明礦物防曬乳都水潤不油膩，搽上面質感透薄，感覺很快被皮膚吸收並造成屏障，使用了一星期，即使曾在烈日高空下暴曬，皮膚仍然白亦沒有雀斑，效果令人滿意。