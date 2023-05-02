【港區國安法】涉違國安法案黎智英申終止聆訊　質疑委任指定國安法法官欠透明度

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，案件不設陪審團審訊，由3位指定國安法法官審理，並訂於9月25日開審，黎一方今（2日）向高等法院先申請永久終止聆訊。黎一方陳詞指，任命國安法指定法官的制度實施時欠缺透明度，造成公眾疑慮，以及律政司就英國御用大律師Tim Owen來港事件屬逼害，而非對黎作出檢控。

案件今早於高院聆訊，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。律政司一方由副刑事檢控專員（特別職務）周天行代表；黎一方由資深大律師彭耀鴻代表，《蘋果日報》3間公司由資深大律師王國豪代表。黎智英獲准毋須到庭應訊，法官另准傳媒報道聆訊內容。

黎一方今陳詞指，是次申請理據為國安法指定法官任命制度實施時並不透明及缺乏保障，造成公眾疑慮，以及律政司就Tim Owen來港事件屬逼害而非檢控。

▲ 英國御用大律師Tim Owen今亦現身高等法院，處理另一單刑事案件。（陳靜儀攝）

法官李運騰指，黎早前就Tim Owen 能否代表而提出司法覆核，故現未能假設國安委建議入境處拒發簽證屬越權，需等待有關裁決結果。

黎一方為國安法指定法官制度從未公開解釋法官獲任命的準則，令公眾難以理解為何部分法官得以任命或不獲任命，令他們認為是次審訊並不公平。

黎一方續指，公眾亦未能得知指定法官數量，僅從過往聆訊得知現時共有至少7名指定法官，又稱指定法官機制或令公眾誤以為法官分為二級制。

法官李運騰又指，李早前曾批准黎的保釋，而高院首席法官潘兆初則曾批准黎申請Tim Owen 來港替其辯護，而兩人均是國安法指定法官。

法官杜麗冰則指，高院法官亦有不同職責，諸如處理謀殺案等不同刑事案件，又指法官在審結案件後會就裁決結果頒下理由，反之陪審團則不會，是次案件由3位法官主理，定必會有詳細裁決理由，屆時可釋除公眾疑惑。

黎一方則指，現時公眾關注的是指定法官的挑選機制亦不透明及公開，反之現時陪審團的遴選制度公開，假若陪審員是被挑選出來，公眾或亦會對此有所疑慮。

被告為黎智英（74歲）及《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國危害國家安全等罪；同案6名壹傳媒前高層早前已認罪候判，部分被告將於本案以控方證人身份作供。黎一方早前表示，於開審首天將就案件由3名法官而非陪審團審理，先申請永久終止聆訊。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟