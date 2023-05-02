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韓團FIFTY FIFTY人氣直迫BLACKPINK　銅鑼灣廣告板成打卡位

娛樂 14:38 2023/05/02

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

韓團FIFTY FIFTY

韓國女團FIFTY FIFTY近日爆紅受關注，憑歌曲《Cupid - Twin Ver. 》登上Billboard HOT 100，人氣直迫Blackpink 、BTS，FIFTY FIFTY歌曲更打入52個國家音樂平台榜單，單日全球串流流量比另一組合Newjeans高，而全球每月收聽人次更超越Blackpink成為女團首位！

FIFTY FIFTY隊員Saena表示難以置信，Sio表示以為自己發夢：「我們冇諗過呢首歌會咁成功，真係超現實，全靠幕後努力同Fans支持！所以我們會更加努力地創作，並在未來分享更好的音樂。所以希望大家留意我們。」

為慶祝FIFTY FIFTY取得佳績，唱片公司在香港銅鑼灣買下大型廣告板，成為Fans打卡熱點。

成員Saena對海外成績感興奮，坦言為樂迷示付出所有：「新歌Message係『靠自己改變命運』，可能於日常及感情都會有不完整的時候，好似愛神的箭連錯一對情侶，但我們只要不依賴邱比特，增強自信令自己變得更好，就可以改變命運，所以跟我們組合的座右銘是一樣！我們希望成長，要不停進步，做更好的音樂給大家！」

而Keena則表示暫未有計劃舉行全球巡迴開騷，但期待有日可以舉行外地Fans見面。
 

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