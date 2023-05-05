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【區會改革】團體多區設街站收集簽名支持　李慧琼決定不爭取連任區議員

政治 15:10 2023/05/05

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特首李家超到灣仔街站簽名支持。（李家超Facebook圖片）

區議會改革方案出爐後，港府連日向各界講解方案，建制政黨及團體成立「香港各界撐完善地區治理大聯盟」，在各區擺街站收集市民簽名支持區議會改革，特首李家超和多位政府官員亦有落區簽名支持。

香港各界撐完善地區治理大聯盟。（民建聯供圖）

全國人大常委的李慧琼擔任大聯盟總召集人，她透露，自己已參與區議會工作超過20年，不會參與下屆區議會選舉，而民建聯將積極籌劃下屆區選，黨內已有不同背景人士表達希望參與。她認為，現時為區議會投票率定目標過早，有信心市民會支持方案，而立法會亦會盡力審議，有需要會加班加點讓方案盡早通過。

葉劉淑儀：有非建制派市民有興趣參與

行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀亦稱，新民黨一定積極參與來屆區選，又指自從政府公布方案後，已接到建制派以外的市民表示有興趣參與。

    點擊圖片放大

大聯盟本月會在本港各區設街站發起簽名運動，亦將組織座談會，向市民詳細解說方案詳情並爭取支持。

內會通過成立小組委員會

另外，今日立法會內務委員會會議舉手通過民建聯立法會議員陳克勤建議，先在內會下成立一個小組委員會，讓議員爭取時間集中討論事宜，待政府向立法會提交落實建議所須的法例修訂後，該小組委員會可隨即轉成法案委員會，進行有關條例草案的審議工作。

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責任編輯：林曉君

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