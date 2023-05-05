【區會改革】建制多區設街站宣傳　卓永興坐輪椅現身簽名撐場　李慧琼不爭取連任區議員

▲ 腳傷未愈的政務司副司長卓永興坐輪椅到場支持。（卓永興Facebook圖片）

區議會改革方案出爐後，港府連日向各界講解方案，建制政黨及團體成立「香港各界撐完善地區治理大聯盟」，在各區擺街站收集市民簽名支持區議會改革，特首李家超和多位政府官員亦有落區簽名支持。早前腳傷未愈的政務司副司長卓永興更坐著輪椅到荃灣一個街站簽名支持。

李家超為灣仔民政專員打氣

新制度下，區議會主席將由民政事務專員擔任，李家超今日到灣仔街站時，據悉亦特別向在場的灣仔民政事務專員張雁伶打氣，肯定專員和民政署同事投入地區工作。

▼ 點擊圖片放大 +2

全國人大常委的李慧琼擔任大聯盟總召集人，她透露，自己已參與區議會工作超過20年，不會參與下屆區議會選舉，而民建聯將積極籌劃下屆區選，黨內已有不同背景人士表達希望參與。她認為，現時為區議會投票率定目標過早，有信心市民會支持方案，而立法會亦會盡力審議，有需要會加班加點讓方案盡早通過。

葉劉淑儀：有非建制派市民有興趣參與

行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀亦稱，新民黨一定積極參與來屆區選，又指自從政府公布方案後，已接到建制派以外的市民表示有興趣參與。

大聯盟本月會在本港各區設街站發起簽名運動，亦將組織座談會，向市民詳細解說方案詳情並爭取支持。

▲ 香港各界撐完善地區治理大聯盟。（民建聯供圖）

內會通過成立小組委員會

另外，今日立法會內務委員會會議舉手通過民建聯立法會議員陳克勤建議，先在內會下成立一個小組委員會，讓議員爭取時間集中討論事宜，待政府向立法會提交落實建議所須的法例修訂後，該小組委員會可隨即轉成法案委員會，進行有關條例草案的審議工作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君