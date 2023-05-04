ABC Pathways School「零壓力+高成效」暑期課程　6星期暑假 = 7.5月恆常課程進度

過去3年，由於學校停課和線上學習的限制，小朋友的學習進度嚴重滯後，同齡學生差距甚大。今年是復課後首個暑假，很多家長都蜂擁為小朋友報讀暑期課程。作為 「劍橋大學出版社」在港唯一「教育合作夥伴」 的ABC Pathways School，每年暑假，都會提供全港最多選擇的暑期課程，吸引超過3,000名來自Preschool、幼稚園以及小學的學生報讀。 短短一個暑假，協助學生無壓力「玩住學」，輕鬆急追學習進度。

6星期暑假 = 7.5月恆常課程進度

小朋友英語大落後，父母想在短時間內追回進度，該如何部署？ABC Pathways School (下稱：ABC) 的創辦人 Mrs. Bally Wong 表示：「暑假是『追進度』的黃金機會，好好利用6星期的暑假，便能為小朋友帶來不一樣的轉變！」Bally解釋追進度不一定要用「催谷、高壓、操練」的方式進行。一向以Happy Learning教學模式見稱的ABC，堅持運用無壓力、無功課、無默書的教學法，讓小朋友在「零壓力」底下，達到Band One英文水平，造就雙贏局面。

Bally透露：「過去一個月，家長群組內已有大量有關暑假課程資料的查詢，更有家長已帶同小朋友到ABC進行英語水平評估，希望知道小朋友現在的程度，及詢問部署未來幾個月的暑期課程。」

▲ ABC Pathways School創辦人 Mrs. Bally Wong 鼓勵家長好好利用暑假6星期時間，助小朋友報讀合適課程，追回英文進度。

▲ ABC Pathways School提倡為小朋友提供愉快學習環境，在「零壓力」底下達到好成績。

全港最具規模 無縫銜接九月開學

ABC每年暑假提供全港最多最全面的暑期課程 。今年，特別打造了9大暑期英語課程，包括：暑期拼音班、Summer Camp、閱讀理解、Grammar、劍橋考試、升幼、升小預備及科學班等等 。課程適合 Preschool、幼稚園至小學學生報讀。讓小朋友可無縫銜接到9月的常規課程，更有機會比同齡學生學得更快，加快學習進度。

「每年暑假，ABC 的暑期課程都會吸引數千人報讀，家長都希望小朋友能善用暑假短短6星期，追回7.5個月進度，打穩英語基礎，為新學年做好準備！」Bally表示，暑期課程推出不足一個月，部分名額已滿額。

▲ 暑期9大課程，為不同學習需要的小朋友及家長提供合適選擇。

▲ 皇牌課程《暑期拼音快車》採用針對香港學生程度及學習速度而設計的《Read4Fun》課程教材，助小朋友6個星期內掌握拼音基本功。

堅持無操練學習 提升入讀心儀學校機會

ABC Pathways School於2002年成立，擁有豐富教學經驗，每年為超過5000名香港學童進行英語能力評估，深入了解本港學生的英文學習進度。ABC採用小班教學，確保小朋友得到最悉切的照顧。ABC更擁有專業的課程總監及老師團隊，所有老師皆由外藉老師組成。此外，ABC在每個學年亦會調整課程內容及更新用書，務求編製出最適合香港學生進度的教學模式。20多年間，ABC更透過「無催谷、無操練」的愉快教學模式，不斷造就學生在劍橋考試當中考獲優秀成績，協助入讀心儀學校。

▲ ABC Pathways School 採用小班教學，由100%專業Native老師任教。

▲ ABC iLearn 課程的學生之就讀學校列表，大部份來自Band One學校。

重視身教 推家長拼音&品格課程

除了重視小朋友英語發展，ABC更會開辦不同類型家長課程。「要教好小朋友，最重要是教好家長。」一向重視家庭教育及品格教育的ABC，除了不時舉辦家長工作坊外，今個暑假，會重新推出《Read4Fun 家長拼音課程》，公開ABC皇牌拼音Read4Fun課程的課程內容，協助家長更了解子女學習進度，在家增加溫習的成效。

「除了好成績，小朋友的品格是影響一生的重要元素。現在很多學校面試，除了著重小朋友能力外，整個家庭的理念反而是學校最著重的。」 Bally分享。因此，ABC邀請6大校長，開辦《PowNer正向父母證書網上課程》，親身分享建立正向家庭的心得，完成課程後，家長更可獲校長親自簽發的證書。

▲ 相隔數年，ABC再次開辦「Read4Fun家長拼音應用面授課程」，為家長提供極速而有效的拼音課程。

▲ ABC邀請了6大校長舉辦「PowNer 正向父母證書網上課程」，分享栽培子女、建立正向價值觀。

ABC 4大皇牌暑期課程

1. 暑期拼音快車 (升讀K2-P3)

• 星期一至五，1.5小時/堂，3星期15堂

• 採用ABC獨有的《Read4Fun》教材，針對香港學生學習速度而設計

• 教授原音拼合法，學習原音發音、合拼及解碼技巧

• 可銜接9月份的恆常《Read4Fun拼音讀寫》課程

2. FUN FUN 夏令營 (升讀K2-K3)

• 星期一至五，3小時/堂，3星期共15堂

• 拼音 + 劍橋 + Drama + 科學 + 多元思考練習 + 手工製作

• 認識原音發音，學習合拼技巧，提升閱讀能力

• 建立詞彙庫，增強聆聽能力，訓練閱讀理解

▲ 《FUN FUN 夏令營》揉合多元化課程主題，提升英語同時發揮無限創意。

3. 閱讀理解及寫作班 (升讀P1-P6+)

• 星期一至五，1.5小時/堂，3星期共15堂

• 涵蓋閱讀理解和寫作訓練

• 採用劍橋出版社教材

• 學習實用生字，增強速讀、答題能力

• 高年級生將透過獲獎作家文章，提升創作和欣賞力

4. 中、英、普 幼稚園暑期課程 (升讀PN-P1)

• 星期一至五，1.5小時/堂

• 由現職國際幼稚園老師教授

• 模擬國際幼稚園課堂設計

• 中英文聽、說、讀、寫、拼音訓練

• 自我管理、團體發展、情緒管理

其他精選課程：

1. 幼稚園預備班 (升讀K1)

2. 劍橋Starters備考及串字班 (升讀 K3-P1)

3. 英語文法練習班 (升讀 P1-P5)

4. 小一預備班 (升讀 K3-P1)

5. 有趣實用科學班 (升讀 P2-P6+)

6. Read4Fun家長拼音應用面授課程 (家長)

▲ ABC Pathways School 老師推介暑期課程組合

ABC暑期課程Fun Day (優先場)

• 試堂 + 遊戲 + 獨家優惠

• 對象：Playgroup- P6+

• 日期：5月

• 報名：「ABC暑期課程Fun Day (優先場)」

• 分校查詢：WhatsApp

ABC Pathways School 暑期英語課程 2023

• 對象：升讀 K1 - P6+

• 上課日期：7月17日 - 8月25日

• 模式：面授

• 早鳥優惠：31/5前報名 高達$1,000減免

• 報名：ABC Pathways School 暑期英語課程 2023

• 分校查詢：WhatsApp

（特約）