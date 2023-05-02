【區議會】劉兆佳料直選涵蓋部分所謂泛民人士　民主黨未決定會否參選

▲ 羅健熙今日在線上記者會指，區議會新方案的民選成份大減。(羅健熙線上記者會截圖)

區議會改革方案出爐，全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，區議會產生辦法，總體上依循選舉委員會、行政長官和立法會改革的基本原則，他認為，區議會產生辦法和職能改革後，香港的管治架構的重塑應該說大體上已經完成。民主黨主席羅健熙指，區議會新方案的民選成份大減，市民參與度受影響，令人失望，民主黨未決定會否參選，稍後會與黨友討論。

委任、間選、直選比例為「442」。劉兆佳認為，獲委任者肯定是合格的「愛國者」。間選區議員同樣應該是「愛國者」。至於餘下2成由直選產生的議員，劉估計有部分是所謂「泛民主派」人士，相信這些人會願意符合「愛國者」的最低要求和接受區議會的重歸基本法本心的「新定位」，不然便難以取得候選人資格，因此也可以基本上劃歸「愛國者」 之列。

民主黨：由DO任區議會主席 是重回80年代的安排

羅健熙今日在線上記者會指，新方案的直選成份是大減，而政府認為民選議員不是越多越好，令人感失望，市民參與度受影響，不理想。他提到，新方案下，民選議員的關卡增加，可參與的人是將更少。他提到，民政事務專員做區議會主席，是重回80年代的安排，認為由直選議員任主席才是合適安排，因民政事務專員很多是空降，不太熟悉區務。

至於會否參選新一屆區議會，羅健熙稱，民主黨現時未有決定，稍後會與黨友討論，將來會如何決定，會再同黨友相討，但強調會「好努力繼續服務香港，不會輕易放棄。」

新思維：會爭取不同參與選舉的機會

新思維今日發聲明認為，新區議會選舉方案比新現時選擇制度有明顯落差，有關落差在於直選議席的減少、市民直接選擇議員的權力減少、市民自由參與選舉，成為候選人的自由也是減少，強調，會爭取不同參與選舉的機會，在體制內外表達不同聲音，在民主路上，寸土必爭。

新思維指，區議會選舉在過去多年制度行之有效，多位官員、立法會議員、政黨領袖等均經過區議會直選洗禮，特區政府提出的新區議會選舉制度方案，是平衡國安風險。新思維認為在國安問題穩定後，特區政府應進一步開放選舉，增加區議會民主成份。新思維稱，會積極表達意見，爭取擴大區議會的直選議席。

全國人大常委李慧琼期望，完善後的區議會架構能回歸基本法賦予的職能和初心，做到「地區機遇，地區掌握」；「地區問題，地區解決」，為民謀福，為改善地區治理建言獻策，促進良政善治。

建制政黨對方案均表支持

民建聯：由DO任區議會主席 加強政府在中央層面統籌力度

民建聯認為，由各區民政事務專員會擔任區議會主席，協助政府掌握地區脈搏，加強政府在中央層面統籌力度，將有利貫徹落實行政主導，實現良政善治。

經民聯：增地區委員會組別及委任制 令區議會更多元

經民聯表示，增加地區委員會組別及恢復委任制，令區議會選舉方式更多元，可為區議會引入不同專業、不同背景的社會精英為市民服務，令區議會構成更多元、專業，為區議會引入更多新思維。

工聯會：將積極參與新制度下的區議會選舉

工聯會則表示，全力支持特區政府依法有效施政，並將積極參與新制度下的區議會選舉，配合政府做好地區治理，服務街坊，切實改善民生。

自由黨：有助區議會吸納多方面聲音 如區內的工商業、社福團體意見

自由黨認為，區議會以多渠道方式產生區議員，將大大有助區議會吸納多方面聲音，例如區內的工商業、社福及學校等團體意見，實現均衡參與。

新民黨：能豐富區議會的人才結構

新民黨形容，改革方向正確，方案下各大板塊的成員將有其不同的代表性及獨特性，能具大局觀亦同時專注社區，能豐富區議會的人才結構。

A4聯盟：引入履職監察制度 能確保每名區議員履職盡責

立法會A4聯盟則表示，引入區議員履職監察制度，能確保每名區議員履職盡責，切實發揮聯繫服務市民，反映民意、支持政府施政的作用，防止懶政怠政。

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記者：區綽彥