【時裝奧斯卡】紐約Met Gala關繼威「老佛爺」造型現身　楊紫瓊Karl Lagerfeld+宋慧喬Fendi Couture

▲ 宋慧喬、楊紫瓊和關繼威出席Met Gala。

每年5月初，有「時裝界奧斯卡」之稱的Met Gala（紐約大都會藝術博物館慈善晚會）每年都吸引不少影星、歌手和名媛盛裝出席，今年的主題是「Karl Lagerfeld:A Line of Beauty」，開宗名義為了紀念已故的Karl Lagerfeld，因此，無可避免變成了一場歌頌CHANEL的豪門夜宴，畢竟大家一提起Karl，總是聯想到他在CHANEL任職期間的好風光。

楊紫瓊穿Karl Lagerfeld

出爐奧斯卡影后楊紫瓊出席Mel Gala是意料中事，她穿上Karl Lagerfeld的黑白色有著collared neckline配合organza袖口晚裝，至於身上的首飾來自Cartier的（Sur）Nature高級珠寶系列的鑽可頸鏈和耳環，戒指則同樣來自Cartier的Etourdissant系列。整體不追不失，非常配合大會主題，屬穩陣之作。

關繼威穿Dior Men

估不到的是今次關繼威以Karl Lagerfeld的造型現身，原來整套西裝、恤衫、甚至手套造型均來自Dior Men，當整個Met Gala預計會有無數個「老佛爺」的時候，結果一合都沒有，造就了關繼威成功突圍而出。

宋慧喬穿Fendi Couture

這年頭參加Met Gala不乏來自韓國和中國的影星，今次找到憑《黑間榮耀》再次叫人注目的宋慧喬，她穿上Fendi最昂貴的Couture系列A-line晚裝出現，不過，當晚實在有太多「驚為天人」造型的賓客出席，宋慧喬被夾在此難色失色。

▲ Anne Hathawat穿上Atelier Versace晚裝。（圖片品牌提供）

Anne Hathaway穿Atelier Versace

Anne身為《穿Prada惡魔》的女主角，出席由《Vogue》雜誌主辨的活動又豈會怠慢，穿上Atelier Versace的tweed晚裝，設計師Donatella Versace用上已故大師Gianni Versace最著名的釦針晚裝，但換上CHANEL的tweed面料，這件晚裝用了450小時縫製而成，立時帶來一定的可觀性。

Nicole Kidman穿CHANEL

其實最有心思的是Nicole Kidman，她於2004年拍攝CHANEL NO 5香水廣告所穿的服裝循環再用帶到今年Met Gala，貨真價實是Karl Lagerfeld為她而設，加上戴上Harry Winston的珠寶，平穩而又不失心思。

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劉思慕穿Atelier Versace

《尚氣》劉思慕同樣以Karl Lagerfeld的造型出現，但就沒像關繼威如像cospaly般百分百「跟做原著」，他穿上黑色Grain de Poudre羊毛禮服，而高領口的恤衫正是源自已故大師每一天都會穿上的恤衫款式。

Dua Lipa穿CHANEL Haute Couture

身為是次Met Gala的籌委之一的女歌手Dua Lipa，是晚當然不容有失，而CHANEL亦為她準備了一套來自1992年Haute Couture的wool tweed裙子，上襯bolera jacket，並且戴一條Tiffany & Co.鉑金鑲合共200卡的鑽石頸鏈。

記者：何偉雄