  • 26°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 17:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【時裝奧斯卡】紐約Met Gala關繼威「老佛爺」造型現身　楊紫瓊Karl Lagerfeld+宋慧喬Fendi Couture

休閒消費 17:09 2023/05/02

分享：

分享：

熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

宋慧喬、楊紫瓊和關繼威出席Met Gala。

每年5月初，有「時裝界奧斯卡」之稱的Met Gala（紐約大都會藝術博物館慈善晚會）每年都吸引不少影星、歌手和名媛盛裝出席，今年的主題是「Karl Lagerfeld:A Line of Beauty」，開宗名義為了紀念已故的Karl Lagerfeld，因此，無可避免變成了一場歌頌CHANEL的豪門夜宴，畢竟大家一提起Karl，總是聯想到他在CHANEL任職期間的好風光。

楊紫瓊穿Karl Lagerfeld

出爐奧斯卡影后楊紫瓊出席Mel Gala是意料中事，她穿上Karl Lagerfeld的黑白色有著collared neckline配合organza袖口晚裝，至於身上的首飾來自Cartier的（Sur）Nature高級珠寶系列的鑽可頸鏈和耳環，戒指則同樣來自Cartier的Etourdissant系列。整體不追不失，非常配合大會主題，屬穩陣之作。

關繼威穿Dior Men

估不到的是今次關繼威以Karl Lagerfeld的造型現身，原來整套西裝、恤衫、甚至手套造型均來自Dior Men，當整個Met Gala預計會有無數個「老佛爺」的時候，結果一合都沒有，造就了關繼威成功突圍而出。

宋慧喬穿Fendi Couture

這年頭參加Met Gala不乏來自韓國和中國的影星，今次找到憑《黑間榮耀》再次叫人注目的宋慧喬，她穿上Fendi最昂貴的Couture系列A-line晚裝出現，不過，當晚實在有太多「驚為天人」造型的賓客出席，宋慧喬被夾在此難色失色。

Anne Hathawat穿上Atelier Versace晚裝。（圖片品牌提供）

Anne Hathaway穿Atelier Versace

Anne身為《穿Prada惡魔》的女主角，出席由《Vogue》雜誌主辨的活動又豈會怠慢，穿上Atelier Versace的tweed晚裝，設計師Donatella Versace用上已故大師Gianni Versace最著名的釦針晚裝，但換上CHANEL的tweed面料，這件晚裝用了450小時縫製而成，立時帶來一定的可觀性。

Nicole Kidman穿CHANEL

其實最有心思的是Nicole Kidman，她於2004年拍攝CHANEL NO 5香水廣告所穿的服裝循環再用帶到今年Met Gala，貨真價實是Karl Lagerfeld為她而設，加上戴上Harry Winston的珠寶，平穩而又不失心思。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

劉思慕穿Atelier Versace

《尚氣》劉思慕同樣以Karl Lagerfeld的造型出現，但就沒像關繼威如像cospaly般百分百「跟做原著」，他穿上黑色Grain de Poudre羊毛禮服，而高領口的恤衫正是源自已故大師每一天都會穿上的恤衫款式。

Dua Lipa穿CHANEL Haute Couture

身為是次Met Gala的籌委之一的女歌手Dua Lipa，是晚當然不容有失，而CHANEL亦為她準備了一套來自1992年Haute Couture的wool tweed裙子，上襯bolera jacket，並且戴一條Tiffany & Co.鉑金鑲合共200卡的鑽石頸鏈。

記者：何偉雄

相關文章

【天才設計師】Tom Ford突宣布離開品牌告別時裝生涯　獲Estee Lauder巨資收購成億萬富豪
15:55 2023/05/01
【天才設計師】Tom Ford突宣布離開品牌告別時裝生涯　獲Estee Lauder巨資收購成億萬富豪
【LV】首爾潛水橋時裝騷韓星雲集　欽點《魷魚遊戲》姜曉做開場模特兒
12:54 2023/05/01
【LV】首爾潛水橋時裝騷韓星雲集　欽點《魷魚遊戲》姜曉做開場模特兒
【CHANEL】首款腕錶Premiere再度回歸　ifc期間限定體驗活動飽覽演變歷程【內附詳情】
12:50 2023/04/27
【CHANEL】首款腕錶Premiere再度回歸　ifc期間限定體驗活動飽覽演變歷程【內附詳情】

你可能感興趣

【天才設計師】Tom Ford突宣布離開品牌告別時裝生涯　獲Estee Lauder巨資收購成億萬富豪
15:55 2023/05/01
【天才設計師】Tom Ford突宣布離開品牌告別時裝生涯　獲Estee Lauder巨資收購成億萬富豪
【LV】首爾潛水橋時裝騷韓星雲集　欽點《魷魚遊戲》姜曉做開場模特兒
12:54 2023/05/01
【LV】首爾潛水橋時裝騷韓星雲集　欽點《魷魚遊戲》姜曉做開場模特兒
【CHANEL】首款腕錶Premiere再度回歸　ifc期間限定體驗活動飽覽演變歷程【內附詳情】
12:50 2023/04/27
【CHANEL】首款腕錶Premiere再度回歸　ifc期間限定體驗活動飽覽演變歷程【內附詳情】
楊紫瓊 關繼威 演員 時裝服飾 消費資訊 消費種類 展覽 時裝服飾種類

最高瀏覽

【倫常慘案】南昌婦抱5歲兒子墮樓雙雙不治　伏屍5小時始被揭發
17:39 2023/05/01
【倫常慘案】南昌婦抱5歲兒子墮樓雙雙不治　伏屍5小時始被揭發
【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
10:28 2023/05/01
【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果
12:21 2023/05/01
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果