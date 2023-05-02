【Disney+韓劇】《浪漫醫生金師傅3》安孝燮首集騷肌派福利　與李聖經展甜蜜同居生活

▲ 《浪漫醫生金師傅3》

人氣韓劇《浪漫醫生金師傅3》現於Disney+獨家上線，金師傅 (韓石圭飾) 連同徒弟徐宇鎮 (安孝燮飾) 與車恩彩 (李聖經飾) CP，以及棄暗投明的朴民國教授 (金柱憲飾) 等人組成的石垣醫療團隊正式回歸。

今季第1集的焦點，首先自然集中於安孝燮飾演的徐宇鎮！

安孝燮濕身騷肌

於《浪漫醫生金師傅2》以傲嬌暖男的性格虜獲眾多粉絲後，安孝燮再於去年大熱韓劇《社內相親》以「始祖鳥社長」將人氣推向新高峰。

今次安孝燮在《浪漫醫生金師傅3》再度登場，毫無保留地展示強勁肌肉，令粉絲熱血沸騰。

此外，本季故事中與車恩彩展開同居新生活的徐宇鎮變得相當進擊，跨越「Reset之吻」試煉之後膽量激增，直接問車恩彩「幾時親親（Bobo）？」、「幾時一齊瞓覺？」，配上安孝燮的美貌與呆萌演繹，攻擊力激增，一眾粉絲直接響起沉船警號，又刺激又過癮。

男神潛力股「小金秀賢」李新英加盟

除安孝燮於第1集展示驚人魅力外，新登場的醫生們亦備受期待。

由有「小金秀賢」之稱、曾參演《愛的迫降》的李新英所飾演的外科醫生張東華，以及由李洪耐所飾演本是軍隊醫生而希望轉職與金師傅合作的李善雄醫生，都成為石垣醫院團隊添加新力量！

安孝燮「未來外父」現身

新登場角色當中最令人震撼的，必定是事先張揚的第3季大反派，由「韓劇反派專業戶」李璟榮所飾演的車鎮萬。車鎮萬是金師傅於醫學院時的競敵，擁有與金師傅匹敵的醫學知識之外，還是車恩彩的爸爸、徐宇鎮的未來外父！相信必定是第3季的關鍵人物。

《皇后傘下》金憓秀再次「登場」

《浪漫醫生金師傅》成績斐然，當中登場的串星不乏大卡士演員，其中於第1季已經登場，飾演金師傅初戀情人的金憓秀，於首集再次以同樣角色神秘「登場」，為觀眾們製造驚喜。往後會否有其他演員客串？於第１季飾演金師傅愛徒的柳演錫與徐玄振又會否再次現身？

15點收視即跳「情侶舞蹈」

安孝燮及李聖經於上一季兌現了收視公約承諾，甜蜜合唱《浪漫醫生金師傅》主題曲。今季全球劇迷引頸以待，二人亦再次作出收視公約，只要達到15點即合跳「情侶舞蹈」。