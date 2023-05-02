【夫妻關係】人夫討厭放屁打嗝 結婚6年妻失手「漏氣」被嫌棄：噁心粗俗

▲ 外國一名人妻，與老公認識9年，結婚6年，老公討厭別人放屁打嗝。多年來，人妻也打醒十二分精神，屁要匿埋放。

俗語有云：「有話快說，有屁快放」，尤其對著最親密的家人或伴侶。不過，外國一名人妻，與老公認識9年，結婚6年，老公討厭放屁打嗝，多年來，人妻也打醒十二分精神，屁要匿埋放。豈料，早前她一不小心失手，在老公面前「漏氣」，竟遭丈夫變臉嫌棄，並說：「有夠噁心！放屁是一個女人最不淑女的事，尤其在老公面前。」

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該名人妻向《kidspot》透露，她和老公認識9年、結婚6年，99%的事情上都可以坦承相告，彼此也十分了解、無所不談，可以分享內心的想法和感受，只有一件事他倆沒法通融，那就是腸胃脹氣問題。老公很討厭女生在他面前放屁或打嗝，就連他自己也從沒在她面前打嗝或放屁過。回憶2人剛交往不久，老公和一些朋友在酒吧狂歡，其中一名女性友人打了一個巨大的啤酒嗝，結果他花了整整一個小時，步行回家的路上，抱怨對方的行為有多粗魯和失禮。

人妻聞言後牢記記住，她只敢在浴室和廁所，或老公不在身邊時，才能安心地放屁。因此，9年以來她一直控制自己，屁不能隨意放，但是某天晚上，她終於失手「漏氣」，她表示當晚晚餐吃了pizza後，昏昏欲睡時放鬆了警惕，結果「bu」的一聲，伴隨濃烈pizza的氣體就出來了，屁就放了出來。尷尬的是，當時她躺在床上，旁邊的人是完全清醒的老公，對方轉過來看她，臉上帶著一種極度厭惡的表情，說道：「這絕對令人作嘔！有夠噁心！放屁是一個女人能做的最不淑女的事，尤其在老公面前」，說完便離開。

說尷尬只是輕描淡寫，事實上她非常羞愧，無法相信忍了這麼久，竟然失誤做了一件老公非常反感的事。隔天早上，她醒來向老公道歉，雖然對方表面上是原諒了，但從此之後，他會刻意用各種方式來提醒，例如；2人在看電視或電影時，若出現女人打嗝或放屁的情節，老公就會發出不滿的聲音，甚至在事後討論該行為很不文明，暗示她的行為讓人非常反感，

好像他在教訓我，確保我永遠不會再犯。

人妻不想為此與老公的關係出現裂痕，所以多次尋求方法解決困境，還向女性朋友諮詢意見，但對方並沒有提出任何有幫助的建議，只是對老公的行為感到憤怒，她告訴我放屁和打嗝是一種自然的身體機能，

這並不冒犯或令人作嘔，妳不應該為此感到內疚。

人妻仍感到矛盾，雖然大多數的人覺得在伴侶面前打嗝或放屁沒什麼，但對她來說，就是因為她愛她的老公，他在其他方面都非常優秀，他認為這很重要，人妻也不想再讓他失望，「我再也不能在他面前放屁了！」。

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責任編輯︰王明芳