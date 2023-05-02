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【綠色炸彈】上年度稅收約3,602億元按年少5%　稅務局今起發240萬份報稅表

社會 16:01 2023/05/02

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(左起)稅務局副局長(執行事務)梁建華。 稅務局局長譚大鵬。 稅務局副局長(技術事宜)陳施維。 （陳靜儀攝）

本港上年度整體稅收料為3,602億元，按年跌5%，稅務局解釋，下跌主要源於樓市不算暢旺，導致印花稅收入大跌。稅務局今日起(2日)會發出240萬份報稅表。

稅務局局長譚大鵬表示，2022/23年度整體稅收3,602億元，較2021/22年度的3,785億元，減少183億元，跌幅為5%。稅收減少主要涉及印花稅按年減少297億，跌幅約30%。其餘稅項包括利得稅及薪俸稅，則分別稅收1,742億元及795億元，按年增加4%及5%。

稅務局今日發出約240萬份個別人士報稅表，包括60萬份電子報稅表，及180萬份紙張報稅表，一般人士最遲6月2日提交紙本報稅表，網上報稅可延期至7月3日。

對於派報稅表較去年減少，會否代表移民潮令稅收減少？譚大鵬稱承認有減少趨勢，但少派報稅表有不同原因，要視乎納稅人入息、經濟情況及寬減稅務措施等，舉例如納稅人連續數年不用交稅、收入下跌跌出稅網等，故發出報稅表有下降趨勢。

離港清稅方面，局方2022/23年度約接獲5.61萬宗離港清稅申請，與2021/22年度的5.65萬相若；現時除移民外，從外國來港工作完結、或工作後出外讀書的人士，在離港時也需要清稅。

財政預算案提出寬減 2022/23課稅年度的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%的稅款，個案上限為6,000元。賺取租金收入的人士，如果符合個人入息課稅資格，可通過選擇個人入息課稅而獲得寬減；至於子女免稅額，由2023至24課稅年度起，於該出生年度的子女免稅額為26萬元，其他年度出生的子女為13萬元。 相關措施包括在報稅表當中。

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記者：蘇文軒

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