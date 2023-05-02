【恐怖經歷】拉薩客棧床底驚現死屍　住客伴屍3小時員工一句「闢謠」異味

▲ 拉薩客棧床底驚現死屍！住客伴屍3小時，員工一句「闢謠」異味。

外出住宿最怕遇上「好兄弟」，但更可怕的是伴屍共眠。日前，西藏拉薩一間客棧被爆「床底藏屍」，令人心寒的是曾有住客入住藏屍客房聞到異味，卻被客棧員工搪塞藉口是樓下麵包房傳出的味道，讓住客以為是自己的脚臭問題，毫不知情地伴屍3小時。

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綜合内地媒體報道，住客張先生在本年4月20日與朋友前往拉薩旅遊，打算入住「古藏殊華客棧」。然而，該間客棧非常受歡迎，20日當天沒有空房，於是張先生和朋友便在21日中午辦理入住，客棧為他們安排了3樓的一間大床房。

房内傳異味

入住後，張先生在床上休息至下午3點半出門，卻發現房門被人從外面用掛鎖鎖住，需求助員工開門，令張先生感到奇怪。當晚7點半，張先生回到客房，準備更衣外出吃飯，卻聞到一陣異味：

員工稱異味可能是樓下麵包店傳來。加上入住後開了房間的地暖，我又脫了鞋，還以為是自己的腳臭。

最後，張先生不以為意，只在出門前打開房間窗戶通風。但當他晚上10點半回到房間，異味不減反增，他只好再向員工反映，並換房到4樓。

驚揭床底藏屍

張先生換房後，到翌日（22日）凌晨約1點半，他被帶到前一日入住的房間，眼前的景象令他震驚：

好多警察。房間死人了，而且屍體藏在床底。

張先生事後認為，屍體可能因為房間地暖開啓被烘熱，才散發出異味。他當日隨警方到刑警隊錄口供後，便買了機票離開拉薩。

客棧闢謠 住客蒙陰影

4月26日，「蘭州鐵路公安處」發出通報，證實有一名男子在拉薩「古藏殊華客棧」内遇害，兇手在22日乘坐火車逃亡時落網。但在4月29日，涉事客棧卻否認消息，並指控消息屬虛假言論。

而親歷事件的住客張先生，由於事後在網上給予涉事客棧1星差評，並在評論區揭發事件，引起網民關注。4月30日，他又在網上發佈聲明，表示有很多網民說他在造謠，所以想特意澄清，並坦言事後自己每日都失眠：

我在酒店睡覺，床底發現死屍。是他殺，還臭了。我很害怕，到現在都睡不好……有一點異動也會馬上驚醒。加上工作，整個人精神狀態很不好。

張先生又貼上住宿記錄、2張已打碼疑似錄口供的紀錄，和1張付款紀錄，勸諭「真的希望大家別住這個酒店了」。

直至5月1日，甘肅省蘭州鐵路乘警工作人員再證實，上月21日在客棧發現王姓被害人屍體、高姓疑犯在翌日被蘭州市鐵路警察和陝西省咸陽市警方合力逮捕。目前，兇手已被送回拉薩警方。

據悉，涉事客棧目前已停業，網頁亦顯示「暫無可預訂房型」；但員工則透露停業是因需改造升級店內閉路電視，不清楚藏屍案相關。

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責任編輯：羅嘉欣