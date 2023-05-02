【滅蚊神器】春夏交替帶來無數蚊滋　港男淘寶滅蚊神器1小時見效：一堆屍體

▲ 真係好使得咁！

香港已經踏入潮濕雨季，濕立立的地方容易出現細小蚊滋，特別洗手間，有港男就表示月前開始受「蚊滋」飛蟲困擾，已經作出一系列措施去滅蚊，但成效不高，直至他在淘寶買了一個滅蚊啫喱後，情況即時有改善，遂放上網與大家開心share。

最新影片推介:

港男在Facebook群組「淘寶開心share」發文，文中指每逢遇到潮濕天氣，家中就會出現大量黑色「蚊滋」飛蟲。今年自2月起家中又再被蚊滋入侵，最高峰時每晚都會見到數十隻，即使作全屋清潔，出動消毒藥水、殺蟲水、滅蚊機及蚊拍都無補於事：

今年重災區喺廁所，每晚返屋企都同佢哋困獸鬥式咁拍死一堆，但第二朝又有。

港男法寶已盡出，最終決定透過淘寶尋找滅蚊利器，最終成功找到一款啫喱式殺蟲藥劑。事主指收貨後立即將滅蚊啫喱打開並全屋熄燈並閂門，只將重災區的廁所燈光亮起，將蚊滋自動飛入廁所，不用一個小時已立即見效，對其滅蚊效果非常滿意：

唔夠一個鐘入面已經一堆，外面又有一堆屍體。經過兩晚全屋無咗九成以上小飛蟲，只係間唔中有一隻半隻飛過。

▲ 成堆屍體。

7種滅蚊方法

1. 滅蚊燈

最常見的滅蚊電器，原理是以蚊子會被波長接近紫外光或紫外光光線所吸引，然後當蚊子飛到滅蚊燈附近時，再用電擊、氣流式吸入及粘捕式方式將其殺滅。

滅蚊燈不含化學成份，不會釋出有害人體的物質，加上不需替換，插電即可使用。

有專家表示滅蚊燈效果欠佳並非設計問題，而是使用方法有誤。如果室內光線本身太強，如開燈，滅蚊燈的紫外光便不能發揮最佳作用。光線太強的環境，加上有人體和滅蚊燈同時在一個室內，人體比被弱化的滅蚊燈更吸引，因此人被會覺得滅蚊燈無效。

其實應該擺放在較少人出沒，光線較暗或難以被照射的地方，蚊子會在暗處和縫隙休息，此時滅蚊燈就會有效。因此，滅蚊燈其實非常適合村屋使用，晚上放在四圍光源少的室外，效果極佳。另外，記得定期清除滅蚊燈內或周圍的蚊子屍體，以免細菌滋生。

▲ 好震撼

2. 電蚊香

與傳統燃燒式蚊香不同，不會產生大量煙霧和氣味，只需插電即可，所以使用較為方便。只需加熱含有除蟲菊精類成分的片塊或液體，藉揮發出來的氣體驅趕蚊子或令蚊失去活動能力。

坊間一般會認為電蚊香效用最好，但由於其釋出的氣體是殺蟲劑，一般不適合有嬰兒、孕婦、老年人及哮喘患者家庭使用，有機會影響他們呼吸道健康。建議在空氣流通的地方使用，亦避免使用過長時間。

3. 防蚊油漆

市面上新款建材都可做到抗菌防蚊蟲的效果，如防蚊油漆。只要蚊子觸碰到牆身，其油漆的殺蚊活因子會滲入蚊的中樞神經，繼而殺滅蚊子。防蚊油漆非常適合用於近山或多植物等蚊患的家居，如果使用這類建材的話，就要2至3年翻新一次。

4. 開冷氣

比起外置驅蚊設備，其實開冷氣可以減低蚊的活動力。由於冷氣房處於約18至24度，加上蚊子是依靠熱能和味道來鎖定目標。因此，冷氣會令人體體溫下降，令蚊子難以找尋叮咬目標。

5. 安裝防蚊蟲的窗網。

6. 清理積水及積水的空瓶，因為積水是蚊蟲產卵的地方。

7. 請定期為花瓶、花盤底盤換水，一個月一次為其加入幼蟲殺滅劑。

▲ 港男就係買呢個滅蚊啫喱。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳