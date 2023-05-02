【折扣優惠】mART6概念店登陸荃灣 發票可當優惠券用

一站式生活提案所 mART6近日於荃灣廣場開設全新概念店，全店面積接近3,000呎，引進各式各樣精緻又新奇的產品，當中包括多款產地直送的優質美食、人氣創意小家電、時尚男女裝流行服飾品牌、美妝家品等。為慶祝荃灣新店開業，mART6 推出大量超值限時優惠活動，除了全場服飾折扣優惠，更可憑發票當優惠券使用。

店內有一系列產地直送的優質小食、健康美食和新興甜點，人氣家電產品更是必逛焦點。此外，還有受歡迎的服飾品牌，包括文青女生必入的 minipunch、加拿大瑜伽品牌 Titika、 與環保有關的 ESG 運動服飾、主打 urban outdoor 風格的 yamaguest 服飾系列及潮流運動品牌 Champion 等。個人護理亦有 Aptiva 香薰產品和 KUSA 無線手部按摩器等推薦好物。

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為慶祝荃灣新店開業，推出超值限時優惠活動，第一賞 : 全場服飾產品 2 件九折、3 件八五折優惠 (下列指定產品除外: Champion, Titika, Yama Guest, Doughnut, Bethel, Entheos, Gregory, Lespotsac, Marmansk, Nordepack) 第二賞 : 發票可當現金優惠劵，於青衣城分店購物，憑消費發票即可於荃灣新店當現金優惠劵使用，發票滿$1000當$50優惠券，發票滿$2000可當$150優惠券，發票滿$3000可當$300優惠券。

▲ mART6近日於荃灣廣場開設全新概念店，面積接近 3,000 呎。

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