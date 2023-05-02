【星二代】上山詩鈉首次母女檔拍首飾廣告　Hilary視媽咪為榜樣【多圖】

上山詩鈉（Anna）與囡囡Hilary母女檔為珠寶店拍母親節特輯廣告，外表似兩姊妹多於母女的Anna和Hilary，兩人首次齊拍珠寶廣告，異口同聲地說：「今次拍這個母親節特輯，好有紀念價值，每個造型都好特別，即使同一套珠寶我們分別配戴都有截然不同的感覺，但同時又可襯到母女裝。」

Anna和Hilary兩母女以型格的造型令人眼前一亮 ，配合月季花及長春花為設計概念的珠寶，以動人美鑽及珍珠打造永不凋零的花朵，凸顯出不凡的時尚氣質，也帶出母親堅強和果敢的特質。

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上山詩鈉母兼父職

母兼父職的Anna，從來給人感覺爽朗、獨立，但對著Hilary女兒亦有溫柔的一面。

Hilary憶述當年在美國讀書時，媽咪經常香港、美國兩邊奔波，記得有一次媽咪有工作在身，但仍然堅持飛到美國只逗留36小時為了陪她，雖然時間短但很珍貴，因為Anna知道陪伴是最大的力量。

Anna一直以來對Hilary做的事也很上心，Hilary甜笑說：「媽咪當然不止做過一樣事令我感動，但每年我生日，媽咪都會準時第一個同我講生日快樂，雖然簡單但很窩心。」Anna 亦笑言：「每年母親節或我生日，Hilary都會親手畫上我最喜愛的卡通人物的卡送給我，每張我都會儲起。」

除儲起Hilary送的卡外，Anna坦言已珍藏著最珍貴的龍鳳鈪和心愛珠寶，留著Hilary出嫁時，為她送上最真摯的祝福。

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Hilary以媽咪為榜樣

Hilary一直視媽咪為榜樣，她最希望可以學到Anna從心而發的自信和魅力、從容不逼地散發著光芒：「媽咪經常跟我分享她的生活經驗，不要怕挫折，因為要經歷生活琢磨，先會令我變得更強大；好像鑽石一樣要經過長年累月的打磨後，先會散發璀璨光芒。」

如今已亭亭玉立的Hilary，在母親面前已能完全展現出屬於她的獨立和自信。

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波士頓大學畢業

上山詩鈉先後有過兩段短暫婚姻，與第一任丈夫、旅行社高層Edmond Fan結婚後退出幕前，二人誕下Hilary，可惜最後離婚收場。後來上山詩鈉與當警察的孔小寶結婚，可是婚姻僅維持兩年便結束。

Hilary在美國波士頓大學畢業，修讀公關與市場學，因為Hilary盡得媽媽靚基因，與邱淑貞女兒沈月、龔慈恩女兒林愷鈴等同為靚爆星二代，故Hilary成不少品牌所愛，獲邀拍產品廣告或在其IG出帖。

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