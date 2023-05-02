【居家安老】長者安居協會推「平安易」月費計劃　238元享平安鐘及智守護APP服務

▲ （資料圖片）

長者安居協會推出「平安易」服務組合，提供3個結合「一線通平安鐘」及「一線通管家易」的月費組合。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，協會自1996年成立便推出「一線通平安鐘」服務，近年更因應科技發展，於去年推出的一線通無線平安鐘、以及具備健康管理及家人互動功能的智守護APP。而「一線通管家易」早於2009年推出，今年3月更推出專屬手機應用程式，簡單一按即可預約陪診、上門照顧、復康治療、清潔到戶式照顧服務。

最新影片推介

今次推出的三個「平安易」服務組合，包括「家居平安易」、「隨身平安易」以及「全方位平安易」，就是結合上述服務及產品，用戶只需支付一個月費，即可以令家中長者按需要享有不同服務。

「平安易」服務組合以24個月月費形式收費，共分三款組合，其中「全方位平安易」月費港幣238元，即可同時享有一線通無線平安鐘及智守護APP服務。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚