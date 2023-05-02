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【居家安老】長者安居協會推「平安易」月費計劃　238元享平安鐘及智守護APP服務

社會 16:50 2023/05/02

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（資料圖片）

長者安居協會推出「平安易」服務組合，提供3個結合「一線通平安鐘」及「一線通管家易」的月費組合。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，協會自1996年成立便推出「一線通平安鐘」服務，近年更因應科技發展，於去年推出的一線通無線平安鐘、以及具備健康管理及家人互動功能的智守護APP。而「一線通管家易」早於2009年推出，今年3月更推出專屬手機應用程式，簡單一按即可預約陪診、上門照顧、復康治療、清潔到戶式照顧服務。

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【TOPick診症室】原位經痛VS朱古力瘤　醫生揭子宮內膜異位3種病徵

今次推出的三個「平安易」服務組合，包括「家居平安易」、「隨身平安易」以及「全方位平安易」，就是結合上述服務及產品，用戶只需支付一個月費，即可以令家中長者按需要享有不同服務。

「平安易」服務組合以24個月月費形式收費，共分三款組合，其中「全方位平安易」月費港幣238元，即可同時享有一線通無線平安鐘及智守護APP服務。

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記者：陳梓蔚

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