【靈異事件】女生不信邪看鬼片　半夜驚聞神秘耳語：睜眼就能看到我

▲ 台女不信邪看鬼片，半夜驚聞神秘耳語

不少人對坊間世俗禁忌都抱持著「寧可信其有」的心態，生怕自己不慎惹禍上身。台灣一名女網友在社交平台上分享過往經歷，指自己有靈異體質，卻曾因為不信邪而在家中看鬼片，結果半夜睡覺的時候被騷擾，嚇得她整晚開著燈睡覺，第二天馬上去收驚（又稱叫魂或喊驚）。

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該名女網友在Facebook社團「靈異公社」發帖，表示她本身擁有靈異體質，只要有鬼靠近，就算閉著眼睛都能感覺到，甚至能知道對方的外型、顏色，正在靠近或遠離等等。她也透露自己不能看鬼片，因為一看就會有鬼來找她。

樓主憶述，大前年的農曆新年期間，因為看到串流平台Netflix上有一部新上架的泰國鬼片，所以出於好奇心忍不住用手機開了來看。誰知她剛剛按下「跳過片頭」的選項，手機屏幕便突然一片黑暗，直接當機。她指當時心裡便有一種預感：

又來了，又要來找我了。

其後樓主將手機重新啟動，順利地看完了第一集。豈料當晚約凌晨3點，她剛剛入睡大概5分鐘左右，突然聽到房門被悄悄推開。她形容自己「怕得心跳漏了好幾拍」，心裡默念「不要過來，不要煩我」，然而下一秒便聽到耳邊傳來聲音：

你睜開眼睛就會看到我囉。

她隨即被嚇得從床上爬起來開燈，之後一整晚都不敢熄燈睡覺，第二天馬上便去了寺廟收驚。

帖文引起網民熱議，有人調侃樓主「好皮，你還看鬼片」，有過來人分享自身經驗「眼睛一睜開，完完全全在我正前方距離1厘米，真的超級可怕」，同時亦有不少人表示「比較想知道是哪部泰國鬼片」。

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責任編輯：羅嘉欣