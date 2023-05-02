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【科技咖啡】全港首杯ChatGPT咖啡登場 用創意生成獨特圖像

休閒消費 17:19 2023/05/02

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

ChatGPT是近年大熱的人工智能語言模型，具有語言生成、圖像生成、問答及對話等多種功能。ChatGPT推出後在全球引發討論熱潮及廣泛應用，對人類發展帶來顛覆性的影響。科創公司Preface率先將 AI 與咖啡結合，於 Preface Coffee & Wine 推出全港首杯ChatGPT生成咖啡，並於銅鑼灣旗艦店特設生成式 AI (Generative Artificial Intelligence) 展覽，讓你即場創作 AI 生成圖。

 AI 生成風格獨特圖像

操作其實很簡單，點餐時只要輸入你的姓名，再簡單選取幾個關鍵詞，ChatGPT即會為你生成一個創意故事，而我們的咖啡師會根據你與ChatGPT共同創作的故事，推薦專屬你的精品咖啡。我們同時會用你的創意故事，用 AI 生成一幅風格獨特的圖像，讓你可以在社交媒體上分享，而每幅圖像都會即時投影到店內的裝置，組成香港人共同創作的ChatGPT藝術品。

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童學園
【童學園】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

現推出「AI 咖啡」優惠，希望更多人有機會體驗生成式 AI 應用如ChatGPT，Dall-E，MidJourney等技術。由即日起至5月21日，凡於銅鑼灣霎東街11號The Sharp地下及1樓 Preface Coffee & Wine 旗艦店，惠顧一杯「AI咖啡」，可於下次惠顧時免費獲贈一杯無酒精飲品（需於2023年5月31日或之前換領）。

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領袖座談會曾俊華主講

另外，為迎接人工智能世代，Preface期待與各位一起學問，探索更多可能，了解人工智能在不同行業的應用與發展。我們將舉行一系列領袖座談會「Future Symposium 2023」，並邀請曾俊華先生等各個界別的領袖主講，主題涉及的行業包括市場營銷、品牌行銷、教育科技、金融科技和未來人力資源管理等。座談會將於5至6月於Preface Coffee & Wine 銅鑼灣旗艦店舉行，歡迎各位有興趣人士參與。

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