  • 26°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 17:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【童樂居案】26歲前職員認虐7幼童囚約9個半月　官斥行為粗野至極點

社會 17:09 2023/05/02

分享：

分享：

熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

童樂居前職員涉虐7幼童，今被判囚婅9個半月。資料圖片

童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控虐兒罪，其中26歲幼兒工作員早前承認襲擊7名幼童，承認7項虐兒罪 ，今（2日）於九龍城裁判法院被判囚9個月2星期。裁判官批評被告部分動作猶如摔跤，粗野至極點，被告明顯是發洩情緒，並指使用暴力毫無教導作用。

被告鄧美欣（26歲）早前承認7項虐兒罪，被告涉於2021年11月19日至12月8日期間，襲擊7名1至2歲男女童。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】原位經痛VS朱古力瘤　醫生揭子宮內膜異位3種病徵

署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，即使被告有需要阻止幼童的不當行為以防止意外發生，亦必然可採取較溫柔的方式處理，批評被告手法粗野。就案中所涉襲擊行為，裁判官斥被告提起幼童雙手再摔落地，令幼童頭部撞到地面，動作猶如摔交，粗野至極點，被告明顯是為了發洩情緒，令法庭感到震驚；而被告為了盡快為幼童抹面和手，將幼童當成物件大力擦，罔顧幼兒的安全和感受。

裁判官續指，被告在求情信稱不知道幼兒會感到痛楚，是沒有正面面對其作為，法庭亦不會評論童樂居是否有人手短缺問題，因被告清楚工作守則，卻放棄專業操守，故不接納被告因人手不足及工作壓力而犯案作為求情理由。

裁判官指，幼兒想探索世界和四處走動是正常不過，不解被告體罰有何作用，從閉路電視片段可見被告情緒失控，將壓力肆意發洩在幼童身上，包括多次令幼童的頭撞地，而被告在6天內襲擊7名幼童，遠超一時處理不到壓力的情況，就7罪判囚共9個月2周，即約9個半月。

案情指，被告於2017年任職童樂居幼兒工作員，案發期間被告涉虐待7名幼童，包括突然捉着2歲女童H的雙手，將H舉至離地半米後拋在地上，H落地反彈後大哭。被告曾用書本拍打1歲男童G及1歲女童AA的頭部，另用毛巾大力擦1歲男童AD的臉，掌摑1歲男童AI，以及拍打不知名兒童的頭部及臀部。

辯方求情時透露，被告視幼教為夢想職業，沒為意其行為犯法，反省後明白用錯方法教導，被告為此賠上前程已受到極大教訓，承諾不會重犯。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

兒童健康 罪案 壓力 虐待 九龍城 虐兒

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【倫常慘案】南昌婦抱5歲兒子墮樓雙雙不治　伏屍5小時始被揭發
17:39 2023/05/01
【倫常慘案】南昌婦抱5歲兒子墮樓雙雙不治　伏屍5小時始被揭發
【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
10:28 2023/05/01
【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果
12:21 2023/05/01
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果