【童樂居案】26歲前職員認虐7幼童囚約9個半月　官斥行為粗野至極點

▲ 童樂居前職員涉虐7幼童，今被判囚婅9個半月。資料圖片

童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控虐兒罪，其中26歲幼兒工作員早前承認襲擊7名幼童，承認7項虐兒罪 ，今（2日）於九龍城裁判法院被判囚9個月2星期。裁判官批評被告部分動作猶如摔跤，粗野至極點，被告明顯是發洩情緒，並指使用暴力毫無教導作用。

被告鄧美欣（26歲）早前承認7項虐兒罪，被告涉於2021年11月19日至12月8日期間，襲擊7名1至2歲男女童。

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署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，即使被告有需要阻止幼童的不當行為以防止意外發生，亦必然可採取較溫柔的方式處理，批評被告手法粗野。就案中所涉襲擊行為，裁判官斥被告提起幼童雙手再摔落地，令幼童頭部撞到地面，動作猶如摔交，粗野至極點，被告明顯是為了發洩情緒，令法庭感到震驚；而被告為了盡快為幼童抹面和手，將幼童當成物件大力擦，罔顧幼兒的安全和感受。

裁判官續指，被告在求情信稱不知道幼兒會感到痛楚，是沒有正面面對其作為，法庭亦不會評論童樂居是否有人手短缺問題，因被告清楚工作守則，卻放棄專業操守，故不接納被告因人手不足及工作壓力而犯案作為求情理由。

裁判官指，幼兒想探索世界和四處走動是正常不過，不解被告體罰有何作用，從閉路電視片段可見被告情緒失控，將壓力肆意發洩在幼童身上，包括多次令幼童的頭撞地，而被告在6天內襲擊7名幼童，遠超一時處理不到壓力的情況，就7罪判囚共9個月2周，即約9個半月。

案情指，被告於2017年任職童樂居幼兒工作員，案發期間被告涉虐待7名幼童，包括突然捉着2歲女童H的雙手，將H舉至離地半米後拋在地上，H落地反彈後大哭。被告曾用書本拍打1歲男童G及1歲女童AA的頭部，另用毛巾大力擦1歲男童AD的臉，掌摑1歲男童AI，以及拍打不知名兒童的頭部及臀部。

辯方求情時透露，被告視幼教為夢想職業，沒為意其行為犯法，反省後明白用錯方法教導，被告為此賠上前程已受到極大教訓，承諾不會重犯。

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記者：陳曉欣