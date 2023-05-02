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【死神來了】 24歲教練滑索示範成死亡直播　高空墮地亡多名學生全程目擊

健康 17:52 2023/05/02

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滑索示範成死亡直播，24歲教練高空墮地亡多名學生全程目擊。

高空滑索是近年十分流行的戶外活動，但稍有意外便隨時性命不保！比利時近日便發生了一宗高空滑索的慘劇，一名24歲教練本打算於活動尾聲時當著一眾學生面前進行完美的滑索示範，豈料卻頓成死亡直播；因安全裝置突然失靈，令他瞬間從9米高的上空摔倒地上，最終傷重不治。事發後，滑索設施已被緊急關閉。

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根據外國傳媒報導，24歲的Aaron Delannoy 是一名高空滑索教練，其工作地方位於比利時的Zwenegem，樂園的高空鋼纜，因滑行時十分快速、危險及刺激，故又有「死亡之旅」的別名，而設施亦一直深受民眾歡迎。事發當天，適逢有一間寄宿學校安排1400名學生到園區進行校外體驗，Aaron便被委派監督並教導學生玩滑索這項目。活動原本一直十分順利，學生們亦玩得樂此不疲，遺憾的是當活動快接近尾聲時，意外卻發生。

大約在晚上8時，Aaron見一眾學生玩得十分開心，現場的歡樂氣氛亦令他決定親自上陣示範，期間安全裝置失效，令他即時從約9米高的高空迅速墮落地上。據了解，當時現場多名學生全程目擊，被嚇得不知所措。因傷勢過於嚴重，Aaron最終當場死亡。Aaron的父母事後悲痛表示，「他夢寐以求的工作最終害死了他。」

當地市長Marc Doutreluingne表示，雖然園區場地歸屬市政府，但當局並未直接運營活動或設立任何組織，據他所知，這是第一次發生嚴重事故，園區應當局要求已經取消所有刺激遊樂設施。

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責任編輯：羅嘉欣

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