【婆媳糾紛】奶奶來家短住偷穿新抱內褲 奶奶耍赖︰穿一下不會怎樣

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婆媳關係向來是最難搞的，更何況有個特殊癖好的奶奶，難怪激到媳婦扎扎跳。台灣有新抱近日在匿名公社發文，講述奶奶早前從鄉下到台北遊玩，並到他們家暫住，她說老公雖然準備了一次性内褲給奶奶更換，豈料她下班回家後，卻發現自己晾在陽台的內褲不翼而飛，她立即衝入房間質問奶奶，豈料對方卻赖皮說︰「借穿一下不會怎樣！」還想脫下還給她，氣得她差點崩潰。

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根據媳婦的發文內容，奶奶今趟來台北遊玩，並藉故找不到飯店要暫住他們家，因為不想煮飯伺候對方，新抱每天下班後便跑回娘家，待到晚上10時許才返家。當她回家時，婆婆已返回房間休息，她到陽台收衫發現「內褲不見了」，詢問老公得知婆婆曾去過陽台，而老公為婆婆準備的一次性内褲卻完全沒拆封，讓她頓時無名火起︰

髒得要死，氣死我了!

奶奶想脫下內褲歸還

她立刻跑進房間質問奶奶，豈料奶奶態度囂張竟然赖皮說︰「借穿一下不會怎樣」，甚至還想即時脫下來歸還，她對此感到極度生氣在文中狂呻︰「你們覺得我還敢穿嗎？內衣褲一套都快2千，要她賠她當沒聽到，硬扯她要脫還，是我自己不要…」她不禁鬧爆︰

怎麼有人這麼厚臉皮又沒衛生啊！

帖文曝光後，網友們議論紛紛︰「好噁心的婆婆喔，叫她賠錢」、「臟死了,習慣真差」、「爆扯又爆噁」、「哈哈哈哈！遇到鬼了妳。」不過也有人建議，「如果她不穿免洗的，網路上中一件幾十元的內褲，以後買那種便宜的給她穿就好，不然叫你老公買。」，有些口痕友搞笑謂︰「回婆婆︰你的錢借我一下也不會怎樣」、「跟婆婆說我有菜花，被你兒子傳染的」。

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