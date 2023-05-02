黎明澳門開演唱會　金句王Leon：下世我投胎轉世做你哋

黎明於昨夜（5月1日）在澳門開騷，為一連14場《新濠尊屬系列黎明Stage on 8演唱會》揭序幕。

黎明於昨夜首場演出施展渾身解數，以其一貫獨特風格駕馭舞台，在樂迷的歡呼聲中，近距離與他們互動，傾情獻唱多首風靡亞洲的情歌及舞曲，配上全新設計的歌衫、目不暇給的舞台效果，為樂迷送上的非凡演出。

此外，黎明毫不吝嗇口才，於演唱會上大放金句，將現場氣氛推至高峰，實現他於預告片中讓歌迷玩得開心的承諾。

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「8」字兩環帶來幸運

黎明分享是次演唱會系列主題說：「很高興再度於新濠影滙綜藝館舉行演唱會，攜手將前所未有之駐唱演出文化帶到亞洲，這次特意以『影滙之星』的標誌性8字形摩天輪為演唱會系列命名及打造專屬新濠限定的演出內容，寄望『8』字兩環可為所來現場觀眾帶來幸運，同時把樂迷與黎明的音樂世界環環緊扣在一起，別具意思。」

首場演唱會隆重登場，黎明表示：「藉此機會能夠與好久不見的亞洲樂迷聚首，以音樂交流共渡一個愉快晚上，場館讓我可以前所未有地與歌迷近距離接觸互動，實在非常難得。」

他續指：「今次演唱會是我沉澱過去的演出經驗編排而成，希望樂迷能夠細心欣賞我作出新的嘗試，感受到我不斷精進娛樂體驗的堅持。」

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黎明爆金句

身為金句王的黎明稱：「一部電視劇主題曲叫《人在黎明》，有黎明兩個字啦，有時自己唱返自己名嘅歌係有啲尷尬，不過，由嗰時開始克服咗㗎喇，咁其實嗰個黎明係一個晨曦嘅天濛光，啱啱開始嘅時候，其實同我冇關嘅，所以我點解要講呢番說話，就係希望我跟住唱呢首歌嘅時候，你唔好當聽緊我嘅名好冇，係隻歌嘅氣氛，送畀你《深秋的黎明》。」

另外，唱《夏日傾情》時，他把咪遞給觀眾唱，然後笑說：「下世我投胎轉世做你哋，你哋上台唱歌。」有觀眾即笑稱要交換身份，黎明回答：「而家唔可以，我都未『瓜』 ，要時間經歷輪迴投胎。」