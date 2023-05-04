【明星養生】劉江豁達面對生死願當大體老師　跑步養生讓人生馬拉松走得更遠

▲ 劉江分享對生死的看法！

「發哥跟我說：『你和太太都70多歲，如果萬一個要坐輪椅，邊個推邊個？』」眼前76歲的資深演員劉江氣色很好，沒半分的老態龍鍾。

原來3年前因著周潤發這句勸告，劉江與太太加入發哥的跑步團隊，早前劉江接受TOPick訪問，分享其養生之道表示，現在他日日跑，希望鍊練好身體，讓人生馬拉松走得更遠。

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人稱「劉老師」的劉江縱橫影視圈47年，當中他曾效力佳藝、麗的和無綫3大電視台。

而在3年多前，他離開合作38年的無綫，惟劉江絕不是退休依然有參演劇集和電影，比如參演早前上映的電影《死屍死時四十四》以及ViuTV劇集《極度俏郎君》。

▲ 劉江仍然活力十足。（陳慧安攝）

拍劇捱壞身子？

回想年青時劇接劇的時光，當年30多歲的劉江卻曾因腦血管栓塞而中風，他憶述：「當時正拍麗的劇集《人在江湖》，日夜不停地開工，加上頭幾集是全菲林拍攝，不能夠NG太多，但我依然捱得住。」。

直至某天帶著兒子落街，劉江突感到如被電擊一下，未幾雙腳腫脹起來，太太更以為第一次穿厚底波鞋所致。

之後一家三口坐小巴時，他感覺到身體不妥，劉江說：「感覺個人怪怪的，看到的晝面也變了色，如黃色變啡色，綠色變成墨綠色，又感到雙手腫脹，之後問太太我是否口齒不清?太太說沒問題，但我說：『唔得，落車，我要去醫院』」

劉江憶起落車時已步履不穩，他一隻手扶著車身鐵桶，另一隻手拉著當年只4歲的兒子：「當時有位送石油氣的後生仔走來問：『波哥 （角色名），你沒事呀？』，我話：『唔係好掂』」其後途人幫忙截的士將劉江送往醫院。

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中風後半身癱瘓

入院後，劉江半邊身動彈不得，他憶述：「右手郁動不到，要靠另一隻手『揈』起它」。短短9日的留院治療令劉江迅速痊癒，對他而言卻度日如年，「因為起不到床，行去沖涼抹身也感困難，我要挨著床落到地才可以慢慢『趷』去抹身。」

他坦言，靠信念戰勝疾病：「心想：『我從來沒害過人，沒理由我會變成這樣？』有著信念，自覺一定會康復。」可是於病榻上望著只得4歲的兒子，當年劉江擔憂到流下男兒淚：「他還很年幼，反問自己日後如何養大他？這下子是很傷感。」

▲ 早年曾經為亞視和麗的電視拍攝劇集。（網上圖片）

爆電視台收賣人命

經歷中風，劉江明白到健康的重要，惟重返工作崗位後，又繼續日夜癲倒的生活，他說：「當時《人在江湖》邊拍邊播映，演員病了只會減少戲份，但我的角色是重要人物，出院後要繼續拍。」

人生如戲，正如劇名一樣「人在江湖，身不由已」，劉江更大爆當年電視台「收賣人命」的要求：「我被送去浸會醫院做腦掃瞄前，麗的藝員部負責人致電給我，話想『偷』我返廠補幾個特寫鏡頭，想令整場戲完滿些。」

劉江當時平靜回應：「我說一定會幫你們 （指麗的）拍，但出院後公立醫院不會負擔後果，你們是否會負責？若肯負責我就幫你拍。」

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為養家繼續捱

拒絕公司的要求，最終電視台亦以「非在工作時間受傷」為由，拒為劉江承擔醫療費用，只會借錢助他度難關。「當時我覺得很奇怪，劇集還播映中你跟我說這番話？如果我辭演你們會如何呢?但當時我很平常心又沒有嬲怒，出院後都繼續拍，你說要不要捱?都一樣要捱吧，只是公司『會好好睇住你啦』，這句話可圈可點。」

至於是否捱出病來，連醫生也未沒有答案，劉江說：「會不會因而不再捱下去?為了生活我沒有選擇，而且我只懂得演戲，難道去做其他工作，我又做不來。」通常大病一場會更珍惜與家人共處，劉江笑稱這是妄想，他說：「我都想取個平衡，但身不由己！」

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愛上跑步風雨不改

現在，劉江很注重養生，3年前跟隨周潤發一起跑步，不過他以前從不運動，只閒時跟太太散散步，直至某日於大帽山遇上發哥，劉江夫婦展開跑步人生。

他回憶說：「當時交換了電話，未幾他給了我『通告』，交代集合時間和解說跑步好處，起初我沒為意，直至集合那天電話響起，才知真的叫我去跑步。」

其後劉江跟隨發哥跑步，連太太也結伴跑，他說：「我們奔向第3年，風雨不改，除了打大風！」每天慢跑1小時，肥嘟嘟肚腩也消減，劉江說：「除氣色變好，睡眠質素也改善，飲食亦變定時。」

從前晚上愛看平板電腦的劉太，要睇到倦了才去睡，劉江說：「現在她自然地上床睡覺，當生活變規律時，習慣就會漸形成。」

劉江謂，跑步講求恆心和耐力：「並非要跑得多快，快是沒有用，我們這年紀要衡量自己的身體。」

▲ 電影《死屍死時四十四》。

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不忌諱談身後事

是的，對劉江而言跑步並非想拿金牌，只為健康著想：「若果不做運動養好身體，那日子很快便降臨，因為我倆都70多歲，希望這天沒那麼快到，或者離開那天也不需坐輪椅。」

老一輩對死亡很忌諱，劉江卻豁達面對，直言已有交代身後事，也不拘泥於形式：「灑落海中或者捐給機構做『大體』，不考慮葬於墓地。」

他打個比喻：「看著花園裡的果樹，由出芽、長出樹葉至花開結果，到我吃掉果實，至明年再來一次循環，人生也是這樣。這是沒法逆轉，你擔心害怕也沒有用，反而好好生活會更好！」跑好眼前的路，瀟灑自在笑傲人生。

場地：YOSOSISI Party Room

記者：游艾維、梁樂欣