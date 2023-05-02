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【五一黃金周】K11 MUSEA及K11 Art Mall生意人流按年升5成　加碼推消費獎賞

社會 17:44 2023/05/02

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

K11 MUSEA及K11 Art Mall生意人流按年升5成。

五一黃金周吸引大量旅客來港，K11 MUSEA及K11 Art Mall在「五一黃金周」期間的生意和人流按年飆升50%。此外，自通關以來，旅客人均消費額增加40%，而當中會員總銷售額，超過50%均來自旅客。

為迎接通關後首個「五一黃金周」，K11 MUSEA由即日起至5月3日加碼推出「Beauty Surprise」全城消費獎賞。顧客於K11 MUSEA惠顧包括ARMANI beauty、CHANEL BEAUTÉ、Christian Louboutin Beauty、Dior Beauty及Jo Malone London等逾40個美容及個人護理人氣品牌，指定貨品即享低至5折優惠兼賺高達660 K Dollar，帶動個人護理和美妝類別銷售額按年升超過80%。

此外，旅客於K11 MUSEA 及K11 Art Mall憑美國運通和中國銀行信用卡簽帳，即可賺取額外K Dollar；旅客在K11 MUSEA 憑中信銀行信用卡消費滿指定金額，即可獲高達3,200港元電子禮券。

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記者：黃穎津

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