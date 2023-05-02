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【越難越愛】33歲女愛上細3歲同父異母弟 不理反對高調曬恩愛誕下2孩

親子 18:02 2023/05/02

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

姐弟戀愛不被世人所接納！但西班牙一對同父異母的姐弟卻不理世人眼光與反對，堅持在一起，更生兒育女，真係越難越愛！

綜合外電報導，西班牙女子安娜(Ana Parra)20歲時愛上同父異母弟弟丹尼爾(Daniel Parra)，兩人一見面就立即陷入熱戀，不顧世人的反對誓死在一起，還誕下2名孩子，慶幸的事2個孩子都沒有基因遺傳等疾病。

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【童學園】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

今年33歲的安娜，與相差3歲的弟弟丹尼爾，從小就認識，但直到長大才終於見面，結果一見鍾情陷入熱戀。安娜表示，

我們一開始也對這樣的自己很生氣，因為雖然知道我們是手足，可是卻沒有兄弟姊妹的感覺。

安娜回憶，某次聚會2人情不自禁接吻後，彼此都嚇了一跳，雖然試著分開後來仍開始祕密約會，直到關係穩定後便決定接受媒體採訪，高調向大眾公開戀情，立即引發軒然大波。

安娜表示，自從他們公開關係後，網路上常收到大量批評留言，詛咒他們下地獄，但這些都無法阻止他們繼續在一起，甚至生下2名5歲與3歲孩子，2名小孩的身體都十分健康。

雖然亂倫行為在西班牙不違法，但法律仍禁止亂倫夫妻結婚，所以安娜與丹尼爾很希望當地能夠修法。安娜表示

社會需要進步，不應該固守傳統，以前同性婚姻也是被禁止的，我們彼此相愛，沒有傷害任何人，所以我才希望大家都能知道我們的故事。

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責任編輯︰王明芳

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