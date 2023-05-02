【藥物送遞】醫管局專科門診送藥服務5.15分階段推出　收費65元適用條件一文睇

▲ 醫管局推出全新藥物送遞服務，圖為藥物送遞包裝。（陳靜儀攝）

醫管局推出到診病人藥物送遞服務，專科門診病人診症後，可以選擇以送遞方式領取藥物。新服務將於下月15日率先於瑪麗醫院及將軍澳醫院試行，並於今年內擴展至各聯網專科門診。醫管局總藥劑師李成章表示，預計會有1至2成病人使用送遞服務，期望可以減少病人領藥的輪候時間。

送藥服務提供予公立醫院專科門診服務的病人，每張處方劃一收費65元，如於下午3時前確認送藥安排，會於翌日送抵。病人需為18歲或以上HAGo正式會員，目前只適用於藥單中需沒有新處方或需要即時服用的藥物。

送遞服務由順豐及嘉里物流提供，物流公司於藥物送達前，會聯絡病人確認姓名及送遞地址，收取藥物時需作身分驗証。病人亦可於HA Go選擇「藥劑師用藥指導服務」，有專人會致電藥物諮詢。

醫管局總藥劑師李成章表示，現時每日有約2萬名病人使用專科門診，有約2千人延遲取藥，預料有1至2成病人將使用服務。

目前專科門診藥物領取輪候時間約35至40分鐘，相信推出新服務後，可以為病人提供選擇，並減少門診輪候時間。

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記者：陳展棋