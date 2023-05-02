【李克勤演唱會】騙徒假聘員工紅館返工　克勤呼籲歌迷勿上當

▲ 李克勤演唱會宣布加場。

李克勤5月於紅館舉行《弦續.港樂演唱會》反應熱烈，今日宣佈終極加開第七場，演唱會除了有黃牛炒飛讓歌迷受苦，騙徒近日再有新招，竟然代李克勤及主辦單位，公開招聘員工及助理，乘機詐騙。

這幾天不少人收到來歷不明的Whatsapp訊息，指李克勤演唱會聘請工作人員，薪金每小時100元，只在晚上於紅館上班，更附上聯絡電話。

李克勤對這個招聘被廣傳覺得十分驚訝及好奇：「工作人員試了個應徵電話，對方指目前李克勤助理這個職位太多人申請，改而轉為做線上票務助理。」工作人員繼續追問，對方亂說人工非常優厚，但要接受培訓等，如有意應徵將有負責人親自聯絡。

▲ 克勤公開騙徒電話。

工作人員等半天又再有另一個自稱主辧人聯絡，及提供連結要求登記資料，工作人員自然沒有登記。克勤說：「我想再三提醒大家，千萬不要相信這些招聘，我們並無因為演唱會招聘任何線上線下助理。」

克勤又謂，曾經有人用假帳號於IG上DM他的一些朋友或fans，問他們借錢，幸好大家都非常聰明沒有上當，所以呼籲不要誤信網上不明來歷信息，一見可疑封鎖騙徒電話。

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