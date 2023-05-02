【七國咁亂】情侶被揭祖母是姊妹感崩潰　女友爸爸再爆驚人秘密反轉事件

▲ 外國一對情侶被揭發祖母原來是姊妹，但女友爸爸再爆出驚人秘密，令事件大反轉！（iStock）

電視劇都未必寫到的劇情！外國一名19歲女子與男友交往2年，已有結婚打算，早前雙方家庭舉行了一場家庭聚會，女家拿出已故祖母的照片與大家分享時，男家看後突然臉色大變，更馬上離開，之後他們返回拿出另一組照片，驚訝雙方的祖母原來是姊妹，即小情侶有血緣關係。但正當小情侶感到崩潰，女方爸爸突出爆出一個秘密，將整件事神反轉！

外國一名19歲女子近日在Reddit討論區發文表示，她和男友拍拖近兩年，兩人已有結婚打算，並一起購入新屋過著同居生活。數月前，兩人相約兩家親友聚會，席間女方父親提及其已故母親，並給在場人士看了照片，怎料未來奶奶看過相片後非常震驚及慌張，並且急忙離開。

之後未來奶奶帶著其已故母親、即兒子的外祖母的相片返回，可見照片上是兒子的外祖母與未來新抱的祖母年輕時合影。男方家人從家庭發展歷史推算，雙方的祖母及外祖母應該是同父異母的姊妹，因此女方父親和男方母親是表兄妹，即小情侶有血緣關係。

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女子驚悉後，當場在雙方家長面前崩潰大哭，因為血緣關係可能令婚事告吹及被迫分手，她不知道應該怎麼辦。她解釋，其曾祖父年輕時曾出軌並誕下男友外祖母，此事只有身為長女的祖母才知悉。後來，同父異母的姊妹並沒有一起生活，分別在不同家庭長大，隨著時間過去，整件事便愈少人提及，成為了家庭秘史，「雖然她們是分開撫養長大，但仍然是親人」。

正在她慌亂之際，她的父親突然在眾人面前爆出一個驚天秘密，他對女兒說了一句︰

其實妳不是我的親生女兒！

雖然父親想告訴大家，婚事應該可以繼續進行，但眾人及其女兒聞言更感錯愕。女子父親接著補充，太太與他交往時，中間曾一度分手，太太曾與別人在一起，後來懷上對方孩子後便分手。其後兩人重逢復合，女子父親承諾會把胎兒視如己出，當作親生女兒般撫養。

女子在文中表示，這場家族聚會讓她的思緒混亂，沒想到在一次聚餐，竟得知長輩這麼多秘密，她需要時間和空間好好消化。

網民們看完她的家庭發展敘述後，紛紛建議她還是最好在婚前做個DNA親子鑑定，確定與男友沒有血緣關係，讓自己和家人安心。

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責任編輯︰王明芳