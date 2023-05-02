【MIRROR演唱會】MakerVille公布補場安排　12子明年1月亞博「重啟」個唱

▲ MakerVille公布MIRROR演唱會的補場安排！

MIRROR於去月7月28日舉行第4場的演出時，發生嚴重意外，舞台上方一塊巨型屏幕掉下，令多名舞蹈員受傷，當中舞蹈員李啟言（阿Mo）情況最嚴重，至今仍留醫ICU。

在去年8月15日，MakerVille在官方網站公布退票安排，指持票人士可保留演唱會完整有效之門票，以兌換日後可能舉辦之指定MIRROR演唱會。

在今日（5月2日）下午，MakerVille公布MIRROR演唱會的補場安排！

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MIRROR明年1月亞博「補場」

MakerVille在社交平台發帖文，公布補場安排：

《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》

補場安排



非常感謝觀眾們耐心等候，《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》補場謹定於2024年1月於亞洲國際博覽館Arena舉行，截至5月3日持有合資格演唱會門票人士可兌換補場門票。主辦單位將於一個月內公布相關補場門票兌換詳情安排。 敬請留意MakerVille Facebook 及 Instagram 平台的公布。



MakerVille

▲ MIRROR（陳慧安攝）

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