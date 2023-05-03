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【情緒勒索】老爺要孫讀私校揚言負擔全部學費　1年後反口新抱崩潰：只能轉校

親子 09:43 2023/05/03

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成日話「贏在起跑線」，讓孩子入名校是不少家長的心願，但亦要量力而為！近日有一名女網友，在「毒姑九賤婆媳討論區」發文，指老爺重視孫兒教育培養，更揚言自掏荷包都要讓孫兒讀私校，豈料1年後卻出爾反爾，更情緒勒索媳婦，要她私下拿錢出來交學費，但在兒子面前又是另一張臉，媳婦最終受不了壓力，決定讓兒子轉校。

女網友在帖文中，提到老爺說要重視孫子教育，讓他讀私校，但女網友初時不同意︰「但我們夫妻沒這個收入，所以我一開始就反對，當時公公對先生保證，說不用擔心，他會負責學費。」

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要媳婦扛學費

女網友指初時她亦有感恩，覺得老爺愛孫心切，不過，事隔一年，老爺奶奶不斷對她情緒勒索，要她拿錢繼續交學費，還出言辱罵她，說她不為孩子考慮，是個爛媽媽。但在丈夫面前又是另一副面孔，令她十分崩潰︰「我剛開始是很感恩的，連日常酸我、罵我的話，我都當耳邊風；但收入是死的，被逼到沒辦法，我跟先生說轉校不讀了，結果公婆又跟先生說，不用擔心，他們會付。後來我受不了精神轟炸，還是讓孩子轉校了。」

帖文一出，網友們紛紛表示同情︰「婆家的嘴騙人的鬼」、「出一張嘴而已」、「這跟我公公一樣！整天幻想自己有皇位要傳，在家裡什麼都不會做的人，整天想教別人怎麼做事，笑死人」，有人更建議她逃離︰「搬出去吧！自己孩子的就學權利該是父母決定，不是爺爺奶奶做決定」。

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