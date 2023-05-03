【台灣賞花】台灣5月旅行景點推介 賞白色桐花浪費花海中打卡【內附地址】

▲ 四月雪小徑非常浪漫。（苗栗縣政府）

春天在日韓台賞完櫻花，來到 5 月初夏之際，卻是另一種清麗可愛的花登場。台灣每年的 3 至 5 月，雪白的油桐花會陸續盛開，而油桐花容易掉落的特性，往往會在道路上鋪滿一整條白色地毯，非常浪漫。不論是樹上或是路上，都是令人心花怒放的花海景色。以下推介幾個台灣賞花好地方，一起好好把握這個盛夏之前的賞花季節！

▲ 新北區內的承天禪寺，是著名的賞桐景點。（新北市觀光旅遊網）

1. 承天禪寺 - 新北

承天禪寺位於新北市土城區，於向天山腰上，佔地相當大。建築為綠瓦白牆，清雅怡人。遊人除在寺院禮佛參拜外，還可以憑高眺望觀音山、台北盆地等景色，故香客絡繹不絕。而承天禪寺周遭的步道，則種滿了油桐樹，是新北市內頗富盛名的賞油桐花地點。沿着承天路一直走，還可以走到另一處賞花好地點「桐花公園」，一次可以看到兩種風光的花景，值得一遊！

地址：新北市土城區承天路96號

▲ 深坑的天龍宮5月時會出現一條花路。（新北市觀光旅遊網）

2. 深坑天龍宮 - 新北

說起新北，貪吃的必定聽過深坑老街，以售賣豆腐相關的美食為主，尤以純手工製作的方式加以鹽滷的「深坑豆腐」聞名全國，同時也有台灣的地道小吃芋圓、肉粽等，街上亦有古早味十足的童玩店供參觀選購。 距離這條著名食街約5分鐘車程，便是另一處知名的賞桐地點。這條賞桐步道位處深坑「天龍宮」廟宇，周遭環境綠意盎然、群山環繞，是許多人欣賞桐花的秘密景點。

地址：新北市深坑區阿柔洋61號

▲ 桃園的大溪花海農場內種有一整排的桐花。（大溪花海fb）

3. 大溪花海農場 - 桃園

大溪花海農場的彩虹花田相當有名，但除了那七彩的花田之外，其實園區內也有油桐花！一整排的油桐樹生長在農場的周邊，每年一到五月，就似鋪上一條長長的白色花毯，打卡一流！大溪花海農場是名符其實的「打卡花園」，種滿各式花卉，一年四季都適合前往賞花，再加上園區內有各式適合拍照的造景，距離知名景點大黑松小倆口、後慈湖也很近，剛好可以作為桃園一日遊的其中一站。

地址：桃園大溪區復興路一段1093巷27號

門票：全票台幣150元／優惠票台幣100元

營業時間：10:00-17:00（16:00停止售票）

▲ 四月雪小徑非常浪漫。（苗栗縣政府）

4. 四月雪小徑 - 苗栗

四月雪小徑位於三義木雕博物館旁邊，鄰近勝興車站、龍騰斷橋等觀光景點，入口處有一執木頭牌坊，一旁則是兜售零食的小攤販。入口處更有「迎賓桐」，若此樹已盛開，通常桐花已開八成，正是小徑滿佈桐花、最漂亮的時候。順着蜿蜒而上的步道上行，兩旁種滿相思樹、樟樹、油桐樹等參天古樹，氣氛非常寫意悠閒。

地址：苗栗縣三義鄉88號

▲ 鳳凰山農場的桐花景色。（臺中市政府觀光旅遊局）

5. 鳳凰山農場 - 台中

鳳凰山農場位處后里區，就在后里馬場、月眉育樂世界等景點附近，幅員遼闊、景色優美。園內有燒烤露營設施、咖啡店、新鮮山產野味等配套，更有台中市最具規模的健康登山木棧步道。遊客沿着木棧道拾級而上，便可一路欣賞不同風貌的山色景觀，若是在 3 到 5 月的桐花季期間到訪，滿地雪白的落桐令人讚歎連連，抬頭望，朵朵潔白桐花從樹叢間冒出來，綠白相間，美得令人心神醉到。

地址：台中市后里區仁里村圳寮路47巷7號