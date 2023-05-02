【野外步出3】方紹聰攀石救生繩忽然鬆脫　「大馬版G.E.M.」彭詡越細細粒勁大膽

▲ 《野外步出3玩野加大馬》奶仔與彭詡越。

今晚（5月2日）播出的《野外步出3玩野加大馬》第2集，「奶仔」方紹聰已撇低J2er胡敏芝（Karen），邀請《聲夢傳奇2馬來西亞》冠軍、「大馬版G.E.M.」彭詡越（Xair）任嘉賓，齊去到黑風洞山挑戰攀石。

臨開始前，奶仔找對面學校的學生「鬥波」，藉此熱身，他更開出條件，只要有波入就請大家食雪條。結果，奶仔請了全校的學生食雪條，但都只是花了百多元港幣而已。

▲ 奶仔與小學生「鬥波」。

彭詡越夠勇猛

正式開始攀石，身材嬌少外貌甜美的Xiar一馬當先，在旁邊一直睇住的彭爸爸開始有點緊張，當Xiar順利完成後即刻走到爸爸身前認叻話︰「犀利哩！」

彭爸爸終於放下心頭大石猛話「辛苦嘞、辛苦嘞。」奶仔上陣一來就挑戰最高難度，抵死的他爬到中途拿出隻蕉來食。

▲ 《聲夢傳奇2馬來西亞》冠軍彭詡越。

救生繩忽然鬆脫

不過好戲在後頭，當奶落山時身上救生繩忽然一鬆，令他急速下滑，好在有驚無險。

奶仔接受訪問時話當時下滑了4、5米，他說︰「滑落嚟一刻腦袋一片空白，座山好光滑難爬，到中間已經冇力想放棄。隻腳已經刮損晒流血，好在最後都完成。」

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