【安心旅遊】歐遊用長銀包+手機掛繩大錯特錯　居意大利女生公開防盗保命技巧

▲ 居意大利女生Sonia和大家分享歐遊防偷貼士。

提起歐洲旅遊，不少人都會第一時間聯想到治安差、小偷扒手的猖獗。其實去旅行都希望放鬆心情，時刻保持最高戒備狀態隨時比上班更慘! 有居住在意大利的台灣YouTuber Sonia拍片分享防偷技巧，包括銀包手機防偷法、避開高危扒竊勝地、安全買名牌方法等。

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▲ Sonia和朋友一同拍片分享歐遊防偷貼士。 (圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

台灣YouTuber Sonia在意大利讀書及工作約5年多，經常在個人頻道分享意大利生活點滴，包括品牌開箱、工作日常、餐廳推介等。最近，她和歐遊經驗極豐富的朋友，一同拍片分享旅行經歷及10大防偷小秘訣。

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1) 用「假」銀包 分散風險

▲ Sonia建議用束口袋收藏現金，而且金額不要超過50歐元。(圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

普遍防偷技巧會教你將銀包收藏在衣物內，但是只要將錢放在長條形或銀包物體的東西就極大機會被偷，甚至不用劃破你的手袋、衣物，就可以順利偷走銀包。

Sonia建議用細小、殘舊且不起眼的束口袋收藏現金，而且裏面不要放超過50歐元。再保險一點的話，就可將紙幣和零錢分開擺放，零錢放在小錢包中。如果使用卡片套當銀包，就必須貼身收藏，好好保管信用卡。

長銀包真的要放棄，身邊非常多朋友的長銀包，都是被小偷直接偷走!

2) 手機掛繩是大忌

很多人以為用手機掛繩就最安全最穩固，其實大錯特錯。Sonia的朋友表示，之前在羅馬市中心搭車時，就聽到有女生大叫手機被偷，而她發現時身上就只剩下手機掛繩及手機殼。身邊朋友紛紛表示上一秒手機還在，電光火石間就消失，可見小偷手法極為熟練。

Sonia提醒，手機掛繩不是萬能，因為可以剪掉。如必須使用手機掛繩，可在外面穿一件外套作遮掩，而人多時必須將手機握在手中或放在褲袋內。

2019年，手機被偷，全因戴頸巾時，將手機放在口袋內幾秒鐘!

3) 用手機要睇環境

▲ 用手機時，最好面向牆壁、轉角位或商店牆角。(圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

去旅行時，難免使用手機睇地圖、拍照，但就讓小偷有機可乘。因為容易對身邊環境欠缺警覺性，變相只要被人一撞，手機就立即被搶。

Sonia亦表示曾聽過有人在馬路邊被單車黨大力兼快速地搶走手機，而且無法追回來。因此，她建議在面向牆壁、轉角位或商店牆角時才用手機。

4) 提防身邊任何人

▲ 經過人多的旅客區更要留意地下，因為當你不小心踩到畫作就會收錢，約80-90歐元。(圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

小偷不分男女老幼，最常用的套路是和你對話，如報時、問路、綁幸運手環等，再趁機偷東西。Sonia的朋友表示，當年自己去歐遊時，在米蘭市中心遇過小偷組合。一個會扮作不停掉東西，負責引開你注意，一個負責偷東西。當時，她發現身邊有人正以極緩慢的速度偷取手袋，於是她立即搶回，小偷亦把手袋歸還。

最新套路是被人拍幾下，然後全身價值近10萬的貴重物品就被偷走，所以小心每個走近你的人。

5) 手袋防盗法

不少人都知道去旅行最安全是用斜孭袋，不過大家要緊記將手袋放在身前，時刻捉緊開口位。如要用相機拍照，就要先用小鎖將手袋鎖上。若真的需要用背囊，最好加上防盗鎖，或在有旅伴情況下才使用，起碼多個照應及監察。

任何袋中都不要放皮革用品，只要看起來越平凡，就越安全。

6) 餐廳是高危扒竊勝地

▲ 戶外餐廳用餐時，手機切忌放在桌上。(圖片來源: Sonia Explore Youtube影片截圖)

在用餐時，大家慣性將手袋放在櫈背或座位櫈後，Sonia指這樣做會成為被偷目標。她提醒在戶外餐廳，手機切忌放在桌上，會秒速被偷。因此，應該收藏在手袋內別人摸不到的位置，並盡量放在大腿上，確保在自己視線範圍內。

7) 腰包小心擺 不是任何時間都適用

存放證件、重要物品的腰包，必須貼身而且放在接近肚臍對上位置。雖然較接近敏感部位，但能確保當有人接近身體時，你能快速作出反應。

另外，大範圍移動的情況，如到達、離開城市前往下一個目的地時，需要顧及多年件行李，就可使用腰包。在定點旅遊時，就不要使用腰包，反而容易成為被扒目標。

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8) 切忌太重旅客Vibe

Sonia的朋友指，在出入景點、交通工具時東張西望，令旅客特質太重，引來小偷注意。因此，建議大家在平地時才使用手機;走路時，面帶嚴肅，行走速度快，才不被小偷盯上。

就算你不知道自己去哪裡，都要走得快，裝成有方向感，不要邊走邊看。

9) 商店內小偷出沒注意

不但戶外用餐要小心，在高級商店、市集、百貨公司逛街亦是十分危險。因為小偷會假扮成客人、貴婦及小孩，混入人潮中偷竊。

Sonia的朋友更分享，曾有朋友在市集購物，突然發現所有人在拿著空袋在扮購物，實際是包圍搶劫目標，幸好最後有驚無險全身而退。因此，她們提醒大家入夜後，不要一個人在外面逛街。

10) 買名牌不被偷有計

名牌手袋、紙袋最容易招惹小偷，所以購物後儘量避免用上紙袋，或將精品放入IKEA袋、布袋中，再放上衣物遮蓋。更保險的做法是，由一開始就用布袋，並將戰利品拆去包裝放入袋中，減低小偷注意。

*影片獲Sonia Explore授權。

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責任編緝：張懿慧