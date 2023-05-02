【大學發展】科大擬設合成生物學科研大樓造價8.35億　設基因合成平台

▲ 科大擬建樓高8層的科研實驗大樓，主打合成生物學研究。（立法會文件截圖）

香港科技大學計劃在清水灣校園興建樓高8層的科研實驗大樓，進行合成生物學領域研究和發展活動，重點設施包括「基因組件合成平台」。據教育局向立法會提交文件指，工程估計費用為8.351億元，將以2019/20年度財案宣布預留予八大增建或翻新校舍設施用途的160億元撥款支付，預計在財委會批准撥款後3年內竣工。周五（5日）立法會教育事務委員會將討論有關工程計劃。

文件顯示，科大擬興建「新科研樓2」，為配合國家「十四五」規劃關於建設香港成為國際創新科技中心的倡議。新大樓將支持合成生物學的科技發展，文件指出，合成生物學屬先進研究為本的跨學科域，是「具備改善人類健康及可持續發展巨大潛力的具」；新大樓亦將應用在生物醫學、健康科技及可持續生活和食物等主題，例如科大研究人員正探索如何應用合成生物學醫治糖尿病，以及通過合成生物電路感測環境中的鄰苯二甲酸鹽及抗生素，以回應對食水和食物安全的疑慮。

新大樓預計供約300名科大教職員、研究人員和研究生使用，選址鄰近清水灣校園南門入口，樓高8層，淨作業樓面面積6,060平方米，以實驗室及研究設施為主，佔4,780平方米，餘下設施包括辦公室，以及儲物室等輔助空間；重要設施包括「基因組件合成平台」，即是利用自動化和機械人系統，把大量基因片段合成並整合為較長和具有功能的序列，平台有助研究人員迅速開發原型和測試新興的應法；新大樓地面層則設有展覽廳，用以舉辦公眾教育和知識分享活動，增進社會大眾對科研成就和意義的認識。工程計劃亦將提供通往毗鄰李兆基商學大樓的行人連接設施，以提供通往科大校園北部的便捷通路，並會在大樓天台安裝太陽能光伏板，以提升環境可持續性。

文件亦指出，科大將負責工程計劃所涉及的額外經常費用，對學生學費沒有影響，亦不會增加政府經常財政負擔。校方已於1月透過校內展覽介紹工程計劃，並向坑口鄉事委員會主席及其他社區持份者作簡介，並無收到反對意見。

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責任編輯：馮琪雅