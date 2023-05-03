【造星熱潮】浸大首推全球娛樂課程培育「造星者」　籲向姜濤誕取經

▲ 浸會大學首年推出工商管理文學士（榮譽）（全球娛樂）課程。（湯致遠攝）

浸會大學去年首度推出「工商管理文學士（榮譽）（全球娛樂）」課程，邀請業內人士分享管理經驗，並安排學生向本地、大灣區及日韓娛樂公司實習或交流等，讓學生獲取實戰經驗，目標將學生培育為具備創意及商業頭腦的「造星者」，課程主任建議學生向近日萬人空巷的「姜濤誕」借鑑，構思具創意的宣傳方法。

業內人士 分享知識經驗

課程主任曾奕文表示，時下娛樂行業發展碎片化、瞬息萬變，明星藝人背後團隊需要具備洞悉市場能力，而浸大新課程通過跨學科教學方式，幫助學生培養創造思維及商業頭腦等，包括計劃邀請現職明星經理人及唱片公司高層等，作為客座講者為學生分享行業經驗，去年曾邀請寰亞唱片高層Tony Chu講授唱片發行知識和經驗，並分享現時行業內缺乏的人才特質。

此外，學生升讀3年級後，可選擇進行海外交流考察，舉例如前往日本和韓國等娛樂事業發展較成熟的亞洲國家，參觀當地娛樂公司，了解外地娛樂產業如何運作，汲取經驗。實習方面，校方跟本地及大灣區的娛樂公司合作，為學生提供不同選擇，同時鼓勵學生自行聯絡心儀娛樂公司，爭取實習機會，課程導師亦會提供幫助。

突破傳統框框 創意宣傳

曾奕文表示，學生可在娛樂產業從事財務、知識產權、發行及管理等工作，期待學生能發現一些未被發掘的人才，又以近日姜濤生日的「姜濤誕」為例，指學生可以此為鑑，不受傳統藝人宣傳手法束縛，用更具創意方式「造星」，令本港娛樂產業更加百花齊放。娛樂產業以外，他相信學生亦可勝任博物館和藝團的營銷、項目和活動管理工作等。

曾提到，課程去年開課後，首屆收生19人，而每年聯招（JUPAS）學額15個，報考學生須符合大學入學門檻「332233」，並提交作品集參加面試，內容包括自我介紹影片、文章，並鼓勵學生加入創意實例，例如利用新穎方法，為自己組織的賣物會吸引到更多觀眾。

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記者：解青羽