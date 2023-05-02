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【麥當勞叔叔之家】姜濤探訪病童　準備豐富禮物笑聲滿載

娛樂 16:02 2023/05/02

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

MIRROR人氣王姜濤任麥當勞慈善大使，早前姜濤除參與「麥當勞兒童愛心馬拉松2023」外，更探訪病童和他們的家庭，親身送上支持和祝福。

當日，姜濤與麥當勞叔叔之家探訪病童及其家人，並邀請已康復的小朋友舉行生日派對。姜濤除與小朋友唱生日歌外，還準備Big Mac籃球造型生日蛋糕，更特意為小朋友送上麥當勞公仔和親筆簽名心意卡作為禮物，現場笑聲滿載，氣氛融洽。

姜濤表示：「很榮幸今天首次以香港麥當勞叔叔之家慈善大使的身份，探訪香港麥當勞叔叔之家，並與小朋友們一同參與生日派對。」

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姜濤鼓勵踴躍捐款

另外，他指在病童康復路上，他們與家人均十分需要陪伴與支援，因此他特意為今次探訪準備了麥當勞叔叔公仔，希望以公仔陪伴在側，精神上支持一眾小朋友。

姜濤說：「鼓勵大家可以繼續踴躍捐款，與我一起支持『香港麥當勞叔叔之家慈善基金』，繼續提供『以家庭為本』服務，幫助更多病童和其家人以樂觀、開朗的態度面對逆境，度過難關。 」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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